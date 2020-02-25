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«Кто подскажет где купить машину с подъемником для инвалида?»

25.02.2020 16:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Кто подскажет где купить машину с подъемником для инвалида?»
АиФ

Мой муж - колясочник, и в нашем доме все сделано, чтобы ему было удобно: он может сам выезжать во двор, в гараж. Мне 73 года, мужу - 62. У нас куча проблем, болезней, но мы держимся, не стонем, стараемся сами преодолевать все трудности.

«Кто подскажет где купить машину с подъемником для инвалида?» Кто имеет право на пенсию по инвалидности?

Правда, с каждым днем все труднее. Муж - ремесленник, создает очень красивые вещи: табуретки, журнальные столики, подставки для цветов и многое другое. Я ему во всем помогаю. Но за материалами надо ездить в Минск, чтобы купить подходящую для работы доску. 

Раньше у него был «Запорожец» с ручным управлением. Кстати, у мужа водительский стаж - более 40 лет. Машина - это наши ноги. Без нее мы даже не можем добраться в поликлинику. В 2005 г. мы купили машину 1997 года выпуска с электронным управлением, подъемником сзади. Но сейчас она состарилась, а в ремонте нам везде отказывают.

Мы купили бы другую машину - подержанную, но нужна именно с подъемником. Муж постоянно сидит за компьютером, ищет по объявлениям, но такие машины не продают. А нам не на чем передвигаться. Может, читатели «АиФ», которых так много, подскажут, где можно найти такое авто? Вдруг?

Зинаида Семеновна Миходюк, а/г Тихиничи

 
Теги: Минск
 
 
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АиФ Мой муж - колясочник, и в нашем доме все сделано, чтобы ему было удобно: он может сам выезжать во двор, в гараж. Мне 73...
 
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