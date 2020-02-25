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Эти фото минчанки попали в финал World Press Photo – самого престижного конкурса снимков в мире

25.02.2020 16:22 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларуский фотограф Татьяна Ткачева прошла в финал фотоконкурса World Press Photo, который без преувеличений знают как самый престижный в мире. Ее серия из десяти работ под названием «Между правом и стыдом» представлена в категории «Портрет».

Татьяна Ткачева – минчанка. В 2014 году она окончила БГУКИ по специальности культуролог. В 2016 году девушка выпустилась из Академии документальной фотографии и фотожурналистики Fotografika, которая находится в Петербурге. Ткачева сотрудничает как с беларускими, так и с зарубежными СМИ, среди которых «Такие Дела», The Guardian, Der Spiegel Online, «Звезда», «Имена» и другие. Основное внимание Татьяна уделяет женщинам, особенно темам гендерного насилия и конфликтов.

Проект «Между правом и стыдом», который оценило жюри World Press Photo, – об абортах. «Беларуский закон об абортах позволяет прекращать беременность не позднее 12 недель [с момента зачатия], а при определенных медицинских или социальных обстоятельствах – до 28 недель, что в этом смысле делает страну одной из самых либеральных в Европе, – пишут на официальном сайте премии. – Тем не менее, для многих женщин слово «аборт» все еще находится под запретом, и многие не в силах признаться, что пошли на такой шаг.

Каждый год в Беларуси проводится акция «Неделя без абортов» [в рамках этой акции в течение семи дней аборты в стране не делают, кроме тех случаев, когда беременность угрожает здоровью, или при генетических пороках развития плода], и решение сделать аборт может сопровождаться чувством стыда. В этом проекте беларуские женщины, которые пошли на аборт, рассказывают свои истории. У них был целый ряд проблем – от облучения после взрыва на ЧАЭС до страха перед бедностью, нежелания воспитывать ребенка в одиночку или сексуального насилия».

Станет ли Татьяна Ткачева победителем в своей категории, выяснится на Всемирной выставке фотографий в Амстердаме 16 апреля, где объявят итоги. Все фото проекта беларуски можно увидеть по ссылке. Мы публикуем некоторые из них:

World Press Photo считается самым престижным международным конкурсом фотографов, ведущим свою историю с 1955 года. Его цель – поддерживать и развивать высокие стандарты в фотожурналистике и фотодокументалистике. В ходе отбора в этом году члены жюри просмотрели 74 тысяч снимков, сделанных 4,3 тысячи фотографов со всего мира.

Фото в материале: Татьяна Ткачева.

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Беларуский фотограф Татьяна Ткачева прошла в финал фотоконкурса World Press Photo, который без преувеличений знают как самый престижный в мире. Ее серия из десяти работ...
 
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