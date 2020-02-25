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Врачи обнаружили первый известный медицине случай, когда человек мочится алкоголем

25.02.2020 15:40 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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61-летняя американка из Питтсбурга стала первым известным современной медицине случаем как человек с нетипичным заболеванием, при которым алкоголь естественным образом вырабатывается в мочевом пузыре. Об этом сообщает Science Alert.

Исследователи говорят, что болезнь женщины похожа на другую редко встречающуюся особенность – «синдром автопивоварни». При нем простого потребления углеводов достаточно, чтобы человек опьянел, для этого даже не нужен алкоголь. 

Когда пациентка обратилась к медикам, у нее нашли диабет и проблемы с печенью. Сперва врачи думали, что осложнения вызваны алкогольной зависимостью женщины, которую та скрывает, поскольку анализы показывали, что в ее моче содержится этанол. Но американка отрицала версию о том, что постоянно прикладывается к спиртному. Она также не проявляла признаков интоксикации во время посещения клиники. С другой стороны, в моче женщины было много глюкозы и дрожжей.

Повторные тесты показали, что организм пациентки сам вырабатывал этанол. Медики связали это с тем, что американка перебарщивала с сахаром, который позже поглощали бактерии, вызывающие брожение. Из-за этой реакции и получался алкоголь.

Женщине назначили противогрибковое лечение, но оно не увенчалось успехом – возможно, из-за ее диабета. Решили, что вначале ей все-таки пересадят ослабленную печень.

Читайте по теме: «Я бы ввел смертную казнь за употребление спиртного». Что минчане думают о торговле алкоголем по ночам

 
 
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61-летняя американка из Питтсбурга стала первым известным современной медицине случаем как человек с нетипичным заболеванием, при которым алкоголь естественным...
 
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