Врачи обнаружили первый известный медицине случай, когда человек мочится алкоголем

Источник материала: KYKY

61-летняя американка из Питтсбурга стала первым известным современной медицине случаем как человек с нетипичным заболеванием, при которым алкоголь естественным образом вырабатывается в мочевом пузыре. Об этом сообщает Science Alert.

Исследователи говорят, что болезнь женщины похожа на другую редко встречающуюся особенность – «синдром автопивоварни». При нем простого потребления углеводов достаточно, чтобы человек опьянел, для этого даже не нужен алкоголь.

Когда пациентка обратилась к медикам, у нее нашли диабет и проблемы с печенью. Сперва врачи думали, что осложнения вызваны алкогольной зависимостью женщины, которую та скрывает, поскольку анализы показывали, что в ее моче содержится этанол. Но американка отрицала версию о том, что постоянно прикладывается к спиртному. Она также не проявляла признаков интоксикации во время посещения клиники. С другой стороны, в моче женщины было много глюкозы и дрожжей.

Повторные тесты показали, что организм пациентки сам вырабатывал этанол. Медики связали это с тем, что американка перебарщивала с сахаром, который позже поглощали бактерии, вызывающие брожение. Из-за этой реакции и получался алкоголь.

Женщине назначили противогрибковое лечение, но оно не увенчалось успехом – возможно, из-за ее диабета. Решили, что вначале ей все-таки пересадят ослабленную печень.