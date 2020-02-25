|
Шок! В Бресте парень убил бабушку и пытался убить дядю
Источник материала: Партизан
Вечером 16 февраля 19-летний молодой человек по месту жительства заманил в подвал свою 68-летнюю бабушку, где нанес ей несколько ударов ножом.
От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.
После этого подозреваемый позвал в подвал своего 47-летнего дядю, которому попытался нанести удар топором в область головы, однако у него это не получилось, потому что потерпевший оказал активное сопротивление и вырвал из рук племянника топор.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство), ч.1 ст.14 и ч.2 ст.139 (покушение на убийство двух лиц) Уголовного кодекса.
Предварительно парень пояснил, что мотивом совершения преступления послужило наличие давних конфликтных отношений.
Все обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает СК
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 16 февраля 19-летний молодой человек по месту жительства заманил в подвал свою 68-летнюю бабушку, где нанес ей несколько ударов ножом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)