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Идеологическая вертикаль Вороновского района подвела итоги работы за прошлый год

25.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Идеологическая вертикаль Вороновского района подвела итоги работы за прошлый год

Совещание идеологического актива проходило с участием председателя районного Совета депутатов Елены Ганевич и заместителя председателя Вороновского райисполкома Андрея Карповича.


Идеологическая вертикаль Вороновского района подвела итоги работы за прошлый год

Подводя итоги работы идеологической вертикали, главный специалист сектора идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Людмила Неделько подробно рассказала об основных ее направлениях: информационно-пропагандистской деятельности, гражданско-патриотическом воспитании детей и молодежи, деятельности средств массовой информации, работе общественных объединений.

Было отмечено, что в нашем районе организацией идеологической работы в трудовых коллективах района занимаются 53 человека. Сформированная вертикаль успешно решает актуальные задачи по информированию населения и активизации его участия в общественно-политической и культурной жизни района.


Идеологическая вертикаль Вороновского района подвела итоги работы за прошлый год

Широко ведется информационно-разъяснительная работа. Для этого используются различные формы: выступления информационно-пропагандистских групп, проведение представителями власти встреч с населением и отчетов, сходов граждан в сельской местности. Во время таких мероприятий  обсуждались итоги социально-экономического развития страны, области и района, вопросы избирательного законодательства Беларуси, молодежной политики и поддержки семьи, пенсионного обеспечения и многие другие. Люди имели возможность задать интересующие их вопросы руководителям и представителям компетентных служб.


Идеологическая вертикаль Вороновского района подвела итоги работы за прошлый год

Большая работа проделана идеологическим активом и трудовыми коллективами по подготовке к празднованиям юбилейных государственных дат, увековечению памяти погибших воинов и жертв войны, гражданско-патриотическому воспитанию. Конструктивно в данных направлениях взаимодействие органов власти с общественными организациями района. Профсоюз, ветеранская и молодежная организации, Белорусский союз женщин, «Белая Русь», Белорусский фонд мира, Белорусский детский фонд,  Белорусский союз офицеров, Белорусское Общество Красного Креста активно включились в подготовку и проведение мероприятий патриотической, спортивной и благотворительной направленности, выступили  инициаторами многих из них. Благодаря общественникам традиционными в районе стали такие мероприятия, как фотоконкурс «Своей профессией горжусь», акции «В сердце вечно живой», «Мы вас поздравляем, боевые подруги!», «Женская забота — детям», фестиваль патриотической песни «Парус надежды», молодежный  семейный проект «Властелин села» и многие другие.


Идеологическая вертикаль Вороновского района подвела итоги работы за прошлый год

Говоря о задачах на будущий год, выступающие  подчеркнули, что  насыщенным различными событиями будет и год 2020-й. Предстоит важная политическая кампания — выборы Президента Республики Беларусь, празднование 75-летия Великой Победы. Насколько успешно пройдут в районе все эти мероприятия и активно включится в них население и молодежь будет во многом зависеть от идеологов. Организациям предстоит активно поработать над созданием и качественным наполнением сайтов, организацией подписной кампании на республиканские и районное издания.  Ведь сегодня в большом потоке информации людям важно помочь выбрать конструктивные ориентиры, чтобы не допускать социальной напряженности в коллективах, обществе в целом. 


Идеологическая вертикаль Вороновского района подвела итоги работы за прошлый год

Идеологической вертикали также необходимо подключиться к деятельности по повышению престижа воинской службы, экологической культуры,  пропаганде благотворительности, здорового образа жизни.  

По итогам года наградами областного и районного уровней были отмечены представители организаций за многолетнее и плодотворное идеологическое взаимодействие. Поощрили также победителей смотров-конкурсов на лучшую организацию идеологической работы в коллективе, лучшее новогоднее оформление населенных пунктов, территорий и учреждений. 


Идеологическая вертикаль Вороновского района подвела итоги работы за прошлый год
Идеологическая вертикаль Вороновского района подвела итоги работы за прошлый год
Идеологическая вертикаль Вороновского района подвела итоги работы за прошлый год
Идеологическая вертикаль Вороновского района подвела итоги работы за прошлый год
Идеологическая вертикаль Вороновского района подвела итоги работы за прошлый год
Идеологическая вертикаль Вороновского района подвела итоги работы за прошлый год
Идеологическая вертикаль Вороновского района подвела итоги работы за прошлый год
Идеологическая вертикаль Вороновского района подвела итоги работы за прошлый год
Идеологическая вертикаль Вороновского района подвела итоги работы за прошлый год
Идеологическая вертикаль Вороновского района подвела итоги работы за прошлый год
Идеологическая вертикаль Вороновского района подвела итоги работы за прошлый год
Идеологическая вертикаль Вороновского района подвела итоги работы за прошлый год

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.

 
 
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Совещание идеологического актива проходило с участием председателя районного Совета депутатов Елены Ганевич и заместителя председателя Вороновского...
 
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