Идеологическая вертикаль Вороновского района подвела итоги работы за прошлый год

Источник материала: Вороновская газета





Совещание идеологического актива проходило с участием председателя районного Совета депутатов Елены Ганевич и заместителя председателя Вороновского райисполкома Андрея Карповича.







Подводя итоги работы идеологической вертикали, главный специалист сектора идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Людмила Неделько подробно рассказала об основных ее направлениях: информационно-пропагандистской деятельности, гражданско-патриотическом воспитании детей и молодежи, деятельности средств массовой информации, работе общественных объединений.

Было отмечено, что в нашем районе организацией идеологической работы в трудовых коллективах района занимаются 53 человека. Сформированная вертикаль успешно решает актуальные задачи по информированию населения и активизации его участия в общественно-политической и культурной жизни района.







Широко ведется информационно-разъяснительная работа. Для этого используются различные формы: выступления информационно-пропагандистских групп, проведение представителями власти встреч с населением и отчетов, сходов граждан в сельской местности. Во время таких мероприятий обсуждались итоги социально-экономического развития страны, области и района, вопросы избирательного законодательства Беларуси, молодежной политики и поддержки семьи, пенсионного обеспечения и многие другие. Люди имели возможность задать интересующие их вопросы руководителям и представителям компетентных служб.







Большая работа проделана идеологическим активом и трудовыми коллективами по подготовке к празднованиям юбилейных государственных дат, увековечению памяти погибших воинов и жертв войны, гражданско-патриотическому воспитанию. Конструктивно в данных направлениях взаимодействие органов власти с общественными организациями района. Профсоюз, ветеранская и молодежная организации, Белорусский союз женщин, «Белая Русь», Белорусский фонд мира, Белорусский детский фонд, Белорусский союз офицеров, Белорусское Общество Красного Креста активно включились в подготовку и проведение мероприятий патриотической, спортивной и благотворительной направленности, выступили инициаторами многих из них. Благодаря общественникам традиционными в районе стали такие мероприятия, как фотоконкурс «Своей профессией горжусь», акции «В сердце вечно живой», «Мы вас поздравляем, боевые подруги!», «Женская забота — детям», фестиваль патриотической песни «Парус надежды», молодежный семейный проект «Властелин села» и многие другие.







Говоря о задачах на будущий год, выступающие подчеркнули, что насыщенным различными событиями будет и год 2020-й. Предстоит важная политическая кампания — выборы Президента Республики Беларусь, празднование 75-летия Великой Победы. Насколько успешно пройдут в районе все эти мероприятия и активно включится в них население и молодежь будет во многом зависеть от идеологов. Организациям предстоит активно поработать над созданием и качественным наполнением сайтов, организацией подписной кампании на республиканские и районное издания. Ведь сегодня в большом потоке информации людям важно помочь выбрать конструктивные ориентиры, чтобы не допускать социальной напряженности в коллективах, обществе в целом.







Идеологической вертикали также необходимо подключиться к деятельности по повышению престижа воинской службы, экологической культуры, пропаганде благотворительности, здорового образа жизни.

По итогам года наградами областного и районного уровней были отмечены представители организаций за многолетнее и плодотворное идеологическое взаимодействие. Поощрили также победителей смотров-конкурсов на лучшую организацию идеологической работы в коллективе, лучшее новогоднее оформление населенных пунктов, территорий и учреждений.



















































Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.