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Соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплаты в январе составило 39,9%

25.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы в январе по Беларуси составило 39,9%, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплаты в январе составило 39,9%

Средний размер пенсии по возрасту в январе составил Br445,9, а номинальная начисленная средняя зарплата работников — Br1118,1.

«При этом номинальный темп роста средней пенсии по возрасту к январю 2019 года составил 113,4%, реальный темп роста — 108,3%», — добавили в Минтруда.

В августе прошлого года в Беларуси были повышены пенсии. Тогда они достигли 40% уровня средней заработной платы по стране. Это соотношение поддерживалось в течение всего оставшегося полугодия. «Такая же ситуация будет сохранена и в 2020 году», — заявил на днях министр финансов Максим Ермолович.

Белта

 
 
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Соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы в январе по Беларуси составило 39,9%, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной...
 
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