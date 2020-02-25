Источник материала: Ежедневник

фото: market.korupciya.com

Об этом сообщил глава концерна «Белнефтехим».

По словам Владимира Сизова, нефть из Украины начнет прокачиваться в Беларусь в марте, передает ТАСС . Объем составит несколько танкеров, уточнил глава концерна.

Ранее также стало известно, что несколько российских компаний подали заявки оператору «Транснефть» на прокачку нефти в Беларусь по трубопроводу «Дружба». Их объем не уточнялся.

Первые два месяца, по сообщению «Белнефтехима», в отсутствие регулярных поставок из России белорусские НПЗ работали с 50-процентной загрузко й.