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Беларусь начнет прокачку нефти из Украины по нефтепроводу "Одесса - Броды"
25.02.2020 16:25 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: market.korupciya.com
Об этом сообщил глава концерна «Белнефтехим».
По словам Владимира Сизова, нефть из Украины начнет прокачиваться в Беларусь в марте, передает
Ранее также стало известно, что несколько российских компаний
Первые два месяца, по сообщению «Белнефтехима», в отсутствие регулярных поставок из России белорусские НПЗ
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Об этом сообщил глава концерна «Белнефтехим».
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