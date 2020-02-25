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Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Дохе

25.02.2020 17:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Дохе
Jimmie48 tennis photography

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) успешно стартовала в одиночном разряде турнира категории "Премьер" в катарской Дохе с призовым фондом $2,9 млн, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в 1/16 финала Арина Соболенко встречалась с эстонкой Анетт Контавейт (22) и победила в трехсетовом поединке - 7:5, 2:6, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 12 минут.

В матче за выход в четвертьфинал белоруска, посеянная под вторым номером, сыграет с победительницей поединка между греческой теннисисткой Марией Саккари (20) и чешкой Терезой Мартинцовой (157).

В первом круге парного разряда Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс сегодня вечером встретятся с американо-бельгийским тандемом Бетани Маттек-Сандс / Кирстен Флипкенс.

В 1/8 финала парного разряда мужского турнира серии "Челленджер" во французском По с призовым фондом 92 тыс. евро белорусско-израильский дуэт Андрей Василевский / Йонатан Эрлих сыграет с российско-словацким тандемом Теймураз Габашвили / Лукаш Лацко.

 
 
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Арина Соболенко в трехсетовом поединке взяла верх над Анетт Контавейт и вышла в 1/8 финала турнира в Дохе.
 
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