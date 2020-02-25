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В Полоцке ученик украл у учителя физкультуры кошелёк
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Полоцке школьник украл у учителя физкультуры деньги.
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Между собой оба полочанина были знакомы лишь наглядно – занимались в одном зале. Восьмиклассник заметил, что учитель хорошо одевался и ездил на автомобиле. Подросток решил, что мужчина богат и решил его обворовать.
Школьник рассказал о задумке знакомым, но те его не поддержали. Поэтому подросток решил сам совершить преступление. Во время тренировки ученик зашел в раздевалку и украл из кармана куртки учителя кошелек. В нем оказалось 30 долларов и две банковские карты. Деньги подросток забрал, а все остальное выбросил.
Личность злоумышленника после опроса потерпевшего и посетителей зала была установлена быстро. Школьник не успел потратить украденные деньги.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Действиям ученика будет дана правовая оценка. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.
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Новости Беларуси. В Полоцке школьник украл у учителя физкультуры деньги. По информации МВД, происшествие случилось в одной из городских школ. В тренажерном зале...
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