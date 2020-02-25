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«Самые убедительные» и «Учитель будущего». Ивьевские школьники приняли участие в Фестивале педагогических классов

25.02.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Учащиеся педагогической группы 10 «А» класса Ивьевской СШ приняли участие в Фестивале педагогических классов, который был организован Гродненским государственным университетом имени Я.Купалы.

Достойное выступление ребят было отмечено дипломом в номинации «Самые убедительные». Всем участникам и руководителю команды также вручены сертификаты. Учитель Ирина Евгеньевна Бутурля  награждена дипломом в номинации «Учитель будущего» конкурса педагогов – руководителей команд «Мои ученики – мое педагогическое продолжение».

«Самые убедительные» и «Учитель будущего». Ивьевские школьники приняли участие в Фестивале педагогических классов

«Самые убедительные» и «Учитель будущего». Ивьевские школьники приняли участие в Фестивале педагогических классов

«Самые убедительные» и «Учитель будущего». Ивьевские школьники приняли участие в Фестивале педагогических классов

«Самые убедительные» и «Учитель будущего». Ивьевские школьники приняли участие в Фестивале педагогических классов

 
 
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Учащиеся педагогической группы 10 «А» класса Ивьевской СШ приняли участие в Фестивале педагогических классов, который был организован...
 
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