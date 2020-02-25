«Самые убедительные» и «Учитель будущего». Ивьевские школьники приняли участие в Фестивале педагогических классов

Учащиеся педагогической группы 10 «А» класса Ивьевской СШ приняли участие в Фестивале педагогических классов, который был организован Гродненским государственным университетом имени Я.Купалы.
Достойное выступление ребят было отмечено дипломом в номинации «Самые убедительные». Всем участникам и руководителю команды также вручены сертификаты. Учитель Ирина Евгеньевна Бутурля награждена дипломом в номинации «Учитель будущего» конкурса педагогов – руководителей команд «Мои ученики – мое педагогическое продолжение».