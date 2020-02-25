Дождь затопил братскую могилу в Ветке. Жители обратились в Администрацию Президента

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Власть должна научиться взаимодействовать с людьми. 25 февраля в Ветке прошел приём граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





К начальнику главного идеологического управления Администрации Президента Ольги Шпилевской обратились 8 человек. Вопросы касались строительства, приобретения жилья, жилищно-коммунального хозяйства.





В посёлке Победа Гомельского района после обильных осадков затопленным оказывается воинское захоронение. Исправить ситуацию вокруг братской могилы времён Второй мировой местные жители просят не первый год. Не найдя понимания на местном уровне, активисты решили обратиться к представителю Администрации Президента.

25 февраля в Ветке, а 26 в Круглом. Администрация Президента продолжает проводить выездные приемы граждан





Валентина Смаль, жительница Гомельского района:

Мы предоставляли фотографии. После наших обращений они приезжают две недели-три недели и фиксируют, что вода уже уходит и никаких нарушений нет. Мы просили, если вода придет, мы вас вызовем сразу – вы приезжайте и посмотрите. Они не приезжают.





Ольга Шпилевская, начальник главного идеологического управления Администрации Президента:

Это замечательно, когда есть люди неравнодушные к тому, что происходит вокруг них. Да, возможно, это не очень удобно для властей. Потому что эти люди создают шумиху, ничего не пропускают мимо. Но нужно понять, что без таких людей порядка не будет. Здесь власти нужно научиться взаимодействовать с такими людьми.