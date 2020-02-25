|
Дождь затопил братскую могилу в Ветке. Жители обратились в Администрацию Президента
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Власть должна научиться взаимодействовать с людьми. 25 февраля в Ветке прошел приём граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К начальнику главного идеологического управления Администрации Президента Ольги Шпилевской обратились 8 человек. Вопросы касались строительства, приобретения жилья, жилищно-коммунального хозяйства.
В посёлке Победа Гомельского района после обильных осадков затопленным оказывается воинское захоронение. Исправить ситуацию вокруг братской могилы времён Второй мировой местные жители просят не первый год. Не найдя понимания на местном уровне, активисты решили обратиться к представителю Администрации Президента.
Валентина Смаль, жительница Гомельского района:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Власть должна научиться взаимодействовать с людьми. 25 февраля в Ветке прошел приём граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)