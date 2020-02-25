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Рачков: «Мы и дальше будем использовать парламентские возможности для нормализации и улучшения двусторонних отношений с США»

25.02.2020 17:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Белорусско-американские отношения обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Візіт Майкла Пампеа, візіт прадстаўнікоў ЗША ў Беларусь. Як вы аценьваеце гэты візіт, у чым яго важнасць для краіны, для дыпламатыі, для далейшага развіцця нашых узаемадачыненняў са Злучанымі Штатамі?

Олег Гайдукевич: «Ни один наш контакт, в том числе с США, никоим образом не нарушает союзные договорённости»

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности:
Действительно, визит крайне важный. Он свидетельствует о том, что белорусско-американские отношения идут по пути нормализации. Визит знаковый. Наши отношения переживали достаточно сложные периоды. Тем не менее, мы продолжали диалог, как в политике, так и в иных сферах. Визит Помпео свидетельствует о том, что повестка дня двухсторонних отношений накопила достаточно много позитивных вопросов, над которыми работают обе стороны.

Я думаю, что мы и дальше будем использовать парламентские возможности для нормализации и улучшения двусторонних отношений с США. Вот сейчас в Национальном собрании создана рабочая группа по взаимодействию с Конгрессом США, в которую вошли как сенаторы, так и депутаты Палаты представителей. И мы готовы с нашими коллегами обсуждать широкий круг вопросов, который беспокоит как американцев, так и белорусскую сторону.

Рачков: «Мы и дальше будем использовать парламентские возможности для нормализации и улучшения двусторонних отношений с США»

Люди в материале: Сергей Рачков, Игорь Марзалюк

 
 
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Белорусско-американские отношения обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Візіт Майкла Пампеа, візіт прадстаўнікоў ЗША ў...
 
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