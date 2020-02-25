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Рачков: «Мы и дальше будем использовать парламентские возможности для нормализации и улучшения двусторонних отношений с США»
Источник материала: СТВ
Белорусско-американские отношения обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности:
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Рачков: «Мы и дальше будем использовать парламентские возможности для нормализации и улучшения двусторонних отношений с США»
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