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В тройке лидеров по спорту

25.02.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

По итогам оценки деятельности территориальных органов и организаций физической культуры и спорта по проведению спортивно-массовой работы ежегодно подводятся итоги областного смотра-конкурса. В 2019 году лучшими регионами по организации работы среди населения во второй группе районов признаны: Мостовский, Дятловский и Ивьевский районы. Им присуждено первое, второе и третье места соответственно.

Грамоту за успехи из рук заместителя председателя Гродненского облисполкома В. Пранюка получил заведующий сектором спорта и туризма Ивьевского райисполкома Д. Курилов.

В тройке лидеров по спорту

В тройке лидеров по спорту

 
 
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По итогам оценки деятельности территориальных органов и организаций физической культуры и спорта по проведению спортивно-массовой работы...
 
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