В тройке лидеров по спорту

Источник материала: Ивьевский край

По итогам оценки деятельности территориальных органов и организаций физической культуры и спорта по проведению спортивно-массовой работы ежегодно подводятся итоги областного смотра-конкурса. В 2019 году лучшими регионами по организации работы среди населения во второй группе районов признаны: Мостовский, Дятловский и Ивьевский районы. Им присуждено первое, второе и третье места соответственно.

Грамоту за успехи из рук заместителя председателя Гродненского облисполкома В. Пранюка получил заведующий сектором спорта и туризма Ивьевского райисполкома Д. Курилов.







