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Книг в Национальной библиотеки Беларуси больше, чем жителей в стране
Источник материала: СТВ
Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, доктор педагогических наук, профессор:
Вадим Щеглов:
Роман Мотульский:
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Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Сколько книг в нашей...
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