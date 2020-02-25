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Учёные выяснили самые популярные ролевые игры для секса. Вы уже всё пробовали?
Источник материала: KYKY>
Костюмы хороши не только для костюмированных вечеринок. Новое исследование ученых из Лондона показало: 66% британцев хотят, чтобы их сексуальные партнеры во время полового контакта переодевались в тематическую одежду. Об этом
Опрос велся при участии почти 1,5 тысячи человек, авторы работы также изучали статистику определенных запросов в Google. Оказалось, подавляющему большинству из тех, кто пытался нарядиться в спальне перед началом секса, это понравилось – 94,4%. Из них 83,3% сделают это снова.
Идея о том, чтобы переодеваться в дерзкие образы, дабы разнообразить сексуальную жизнь, не нова. Но лондонское исследование показало, что некоторые варианты чаще всего усиливают возбуждение. Например, «частоту сердечных сокращений партнера» ускоряет костюм полицейского – пятый по востребованности. Он делит свое место с образом супергероя: видимо, люди любят не только смотреть на «Капитана Америку» или «Женщину-кошку», но и чувствовать себя ими. Только совет: если вы хотите попробовать себя в роли Россомахи, будьте осторожны – когти и гениталии совмещать все же не стоит.
Четвертого места удостоили избитую классику – школьную форму. Гольфы и юбки-шотландки, а также строгий костюм директора – довольно распространенные атрибуты ролевых игр. А если упорядочить список самых популярных образов для секса, то список будет выглядеть так:
Разумеется, вкусы вашего партнера могут не иметь ничего общего с тем, чтобы мечтать отправиться в кабинет директора. Здесь важно помнить, что ничто не запрещает отказаться от правил в ролевой игре, только если все участвующие стороны довольны.
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