|
Белорусы пришли к офису «Белнефтехим», чтобы спросить про стоимость топлива
25.02.2020 16:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Блогер запрасіў людзей прыйсці да офісу нафтавай кампаніі.
Вядомы
«Белсат» ладзіць стрым.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Блогер запрасіў людзей прыйсці да офісу нафтавай кампаніі. Вядомы блогер MozgON заклікаў людзей прыйсці на офісу кампаніі «Белнафтахім». Асноўнае пытанне, якое...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)