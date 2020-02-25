Лукашенко раскритиковал главу МВД. Чуть не досталось и Вакульчику









Во вторник Александр Лукашенко сделал изменения в руководстве КГБ и МВД: оба ведомства получили новых первых заместителей министров.





Но официальное мероприятие отметилось еще и тем, что глава государства был критично настроен в отношении глав Министерства внутренних дел и Комитета госбезопасности.





— Почему я вас пригласил? – обратился Александр Лукашенко к Валерию Вакульчику и Юрию Караеву (цитируется по sb.by). – Вы же предлагаете своих первых заместителей. И чтобы мы потом не кувыркались искать, кто МВД возглавит и так далее. Они должны за вами идти, и самый лучший вариант, если первый заместитель или кто-то из заместителей возглавляет министерство.





Затем отдельно досталось главе МВД. Глава государства остался сильно недоволен тем, что ранее он на одну из руководящих должностей предложил выходца из внутренних войск. Напомним, что до назначения министром Караев долгое время возглавлял эту структуру.





— Чтобы у нас не было так: знаете, министр хочет с ним работать — пусть идет. Я не терплю, когда начальник идет и за собой тащит тех, с кем он где-то работал. Так не должно быть… Кадры должны обновляться, но ни в коем случае не тащить за собой шлейф тех людей, с которыми ты когда-то служил. В госсекретариат (Совета Безопасности.) направляйте, в правительство, в Администрацию, если они толковые. Рекомендуйте их. Боритесь за них. Но не надо под себя их тащить, – раздраженно сказал Лукашенко.









Чуть не досталось и председателю КГБ. Подразумевая предложенные Вакульчиком кандидатуры на повышение, глава государства обратился к главе Совбеза Андрею Равкову (цитируется по пресс-службе Лукашенко):





– Что написал Вакульчик, то и есть?





– Нет, проверили разносторонне. Со всеми структурами, – отреагировал глава Совбеза.





Но Лукашенко на этом не успокоился и переключился на председателя КГБ: «Валерий Павлович, вы уверены? Это ключевые фигуры в КГБ».





Тот заверил главу государства, что предложены достойные кандидатуры.





Любопытный момент: если верить государственному информагентству, к министру внутренних дел Лукашенко обратился просто по имени («Вы, Юрий, как считаете?»), тогда как председателя КГБ назвал по имени-отчеству.





Руководство министерства внутренних дел и Комитета госбезопасности периодически меняется, но Вакульчик остается на своем посту уже почти восемь лет.