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Рита Дакота выступит в Минске с первым за 12 лет творчества сольным альбомом

25.02.2020 17:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

2020 год станет знаковым для Риты Дакоты. Певица объявила о гастрольном туре из 30 городов, в состав которых вошли Беларусь, Россия и страны Европы. В рамках тура певица презентует свой первый за 12 лет творчества сольный альбом. Минский концерт Риты Дакоты пройдет 10 декабря 2020 года на сцене Falcon Club Arena.


Фото предоставлено организаторами

Сегодня практически каждый трек певицы занимают высокую позицию в чартах. Песня «Электричество», которая вошла в новый альбом певицы, за один день ворвалась в топы iTunes и YouTube. А синглам «Полчеловека», «Цунами», «Новые линии» и другим понадобилась пара часов, чтобы покорить вершины чартов медиа-пространства.

В марте 2020 года Дакота представит зрителю первый сольный альбом за 12 лет творчества. В концертную программу войдут как лучшие хиты, так и синглы из нового альбома артистки.

Столичную публику Рита Дакота будет удивлять в Минске в конце года на сцене Falcon Club Arena. Сочетание качественной музыки, живого звука, мощного голоса и красоты — вот что ждет зрителей в новой концертной программе певицы.

Когда: 10 декабря, 20.00
Где: Falcon Club Бутик Кино
Сколько: от 40 до 80 рублей

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Теги: Минск
 
 
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2020 год станет знаковым для Риты Дакоты. Певица объявила о гастрольном туре из 30 городов, в состав которых вошли Беларусь, Россия и страны Европы. В рамках тура...
 
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