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Рита Дакота выступит в Минске с первым за 12 лет творчества сольным альбомом
Источник материала: Tut.by
2020 год станет знаковым для Риты Дакоты. Певица объявила о гастрольном туре из 30 городов, в состав которых вошли Беларусь, Россия и страны Европы. В рамках тура певица презентует свой первый за 12 лет творчества сольный альбом. Минский концерт
Сегодня практически каждый трек певицы занимают высокую позицию в чартах. Песня «Электричество», которая вошла в новый альбом певицы, за один день ворвалась в топы iTunes и YouTube. А синглам «Полчеловека», «Цунами», «Новые линии» и другим понадобилась пара часов, чтобы покорить вершины чартов медиа-пространства.
В марте 2020 года Дакота представит зрителю первый сольный альбом за 12 лет творчества. В концертную программу войдут как лучшие хиты, так и синглы из нового альбома артистки.
Столичную публику Рита Дакота будет удивлять в Минске в конце года на сцене Falcon Club Arena. Сочетание качественной музыки, живого звука, мощного голоса и красоты — вот что ждет зрителей в новой концертной программе певицы.
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2020 год станет знаковым для Риты Дакоты. Певица объявила о гастрольном туре из 30 городов, в состав которых вошли Беларусь, Россия и страны Европы. В рамках тура...
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