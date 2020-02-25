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Власти итальянского города нашли необычный способ привлечь мигрантов

25.02.2020 18:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: strelkamag.com

Таким образом они намерены спасти город от вымирания.

Речь идет о городе Теора, расположенном в области Кампания. Его власти приняли решение оплачивать приезжим аренду жилья, сообщает lenta.ru со ссылкой на CNN travel.

В течение двух лет мигрантам будут выплачивать по 150 евро для аренды пустующего дома либо выплатят 5 тыс. евро, чтобы помочь приобрести его.

Тем, кто пожелает воспользоваться предложением, необходимо получить вид на жительство в Теоре в ближайшие три года и иметь как минимум одного ребенка. Кстати, власти Теоры даже готовы отменить плату за школьное питание и местные сборы за услуги.

Мэр города заявил, что не считает удачным опыт других вымирающих городов Италии, предлагающих приезжим дом за 1 евро. По его мнению, в таких случаях люди покупают себе дома для отдыха,  а не оседают там.

Демографическая ситуация в Теоре сейчас почти катастрофическая: в нем осталось всего полторы тысячи жителей. Многие уехали из города после землетрясения.

Покупка дома с учетом льгот от мэра обойдется даже выгоднее, чем приобретение полуразрушенного объекта в другом итальянском городе, но за один евро. Недвижимость Теоры находится в хорошем состоянии и оснащена мебелью, к тому же нет обязательного условия ее реставрации.

 
 
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Таким образом они намерены спасти город от вымирания.
 
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