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Не россияне: Госпогранкомитет назвал иностранцев, которые чаще всего посещают Беларусь

25.02.2020 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госпогранкомитет сообщил, жители каких стран чаще всего пересекали государственную границу Беларуси в 2019 году.



За 2019 год белорусскую границу пересекло более 26 млн. человек. Стоит отметить, что зачастую жители европейских стран и дальнего зарубежья посещали Беларусь с туристической целью, а граждане стран-членов ЕАЭС – также и для транзита. 

В количественном рейтинге посетителей Беларуси больше всего гостей приехало из сопредельной Литвы – около 888 тысяч граждан. 

Вторая позиция за россиянами – более 683 тысяч человек, третья – у граждан Польши. Их побывало в нашей стране более 432 тысяч. 

Отмечается, что с каждым годом существенно возрастает интерес к пересечению границы авиатранспортом. В сравнении с 2018-м число граждан, проследовавших самолетами, увеличилось на 16,3%, сообщает сайт Госпогранкомитета. 

Ранее по данным Белстата, наибольшее число иностранных туристов в Беларусь всегда прибывало из России. 


Как сообщал Thinktanks.by, Минск обеспечивает более половины поступлений в области туризма в общем объеме страны.

Объем экспорта туристических услуг Минска в 2018 году составил 121,9 млн долларов, темп роста к предыдущему году - 113%. Удельный вес Минска в общем объеме экспорта туруслуг достиг 54,3%
 
Теги: Минск
 
 
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Госпогранкомитет сообщил, жители каких стран чаще всего пересекали государственную границу Беларуси в 2019 году.
 
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