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Соболенко с победы стартовала на турнире в Дохе, обыграв Контавейт

25.02.2020 18:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белоруска Арина Соболенко с победы стартовала на теннисном турнире категории «Премьер», который проходит в Дохе, сообщили в программе «СТВ-спорт». Во втором круге женского одиночного разряда она оказалась сильнее представительницы Эстонии Анетт Контавейт.

Напряженной выдалась первая партия. Арина лишь в ее завершении смогла «дожать» оппонентку – 7:5. А вот во второй части поединка в игре Соболенко что-то сломалось. Контавейт перехватила инициативу, к чему наша теннисистка, очевидно, оказалась не готова – 2:6. Матч перетек в третий сет, где также никто уступать не хотел. При счете 5:5 белоруска делает брэйк, а затем берет и свою подачу – 7:5.

Арина вышла в следующий раунд. Матч продолжался 2 часа и 15 минут.

Люди в материале: Арина Соболенко, Анетт Контавейт

 
 
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Новости Беларуси. Белоруска Арина Соболенко с победы стартовала на теннисном турнире категории «Премьер», который проходит в Дохе, сообщили в программе...
 
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