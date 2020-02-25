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Будете смеяться: беларусу, которого осудили за грустный смайл в соцсети, изменили приговор

25.02.2020 18:01 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Мы уже писали, как на активиста Андрея Юркова завели административное дело. Все потому, что он поставил грустный смайл под постом в «Одноклассниках». У этой истории появились новые подробности.

Юрков оценил печальным смайлом пост, где говорилось, что под нацистским флагом погибли 35 миллионов советских граждан. Мужчину обвинили в том, что он распространил материалы, которые государство считает экстремистскими. Дело Андрея рассматривал Дрибинский районный суд, в декабре 2019-го судья Борис Пигаль назначил активисту штраф – 255 рублей. А уже 6 января 2020-го Могилевский областной суд решил, что дело изучено не до конца: в тот раз не дали оценку контекста публикации, личности автора и последствий появления картинки в соцсети.

Теперь, как узнала «Свобода», 25 февраля судья Людмила Новикова посчитала, что реакция беларуса на публикацию в «Одноклассниках» и составленный за это протокол появились раньше, чем Октябрьский районный суд Витебска признал изображение нацистской символики экстремистским. Решение витебского суда вступило в силу 27 ноября 2019 года, а протокол на Юркова оформили 19 ноября.

Так Дрибинский районный суд отменил свое же решение о штрафе.

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Теги: Витебск
 
 
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Мы уже писали, как на активиста Андрея Юркова завели административное дело. Все потому, что он поставил грустный смайл под постом в «Одноклассниках». У этой истории...
 
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