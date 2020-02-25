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Будете смеяться: беларусу, которого осудили за грустный смайл в соцсети, изменили приговор
Источник материала: KYKY>
Мы уже
Юрков оценил печальным смайлом пост, где говорилось, что под нацистским флагом погибли 35 миллионов советских граждан. Мужчину обвинили в том, что он распространил материалы, которые государство считает экстремистскими. Дело Андрея рассматривал Дрибинский районный суд, в декабре 2019-го судья Борис Пигаль назначил активисту штраф – 255 рублей. А уже 6 января 2020-го Могилевский областной суд решил, что дело изучено не до конца: в тот раз не дали оценку контекста публикации, личности автора и последствий появления картинки в соцсети.
Теперь, как
Так Дрибинский районный суд отменил свое же решение о штрафе.
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