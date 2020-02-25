Напомним, белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия. В последние годы цены на сигареты стабильно увеличиваются с первого числа каждого месяца.
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С 1 марта в Беларуси подорожают некоторые марки сигарет
25.02.2020 18:36 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Напомним, белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия. В последние годы цены на сигареты стабильно увеличиваются с первого числа каждого месяца.
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Увеличение цены составит от 2 до 15 копеек за пачку.
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