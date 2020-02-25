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С 1 марта в Беларуси подорожают некоторые марки сигарет

25.02.2020 18:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

С 1 марта в Беларуси подорожают некоторые марки сигарет
Фото из открытых источников

С 1 марта в Беларуси подорожают некоторые марки сигарет «Что хорошего в киосках по продаже сигарет?»
С начала месяца в стране традиционно подорожают сигареты. На этот раз увеличение цены – от 2 до 15 копеек за пачку.

Напомним, белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия. В последние годы цены на сигареты стабильно увеличиваются с первого числа каждого месяца.

 
 
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Увеличение цены составит от 2 до 15 копеек за пачку.
 
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