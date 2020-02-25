За закрытие БелАЭС будут собирать подписи по всему Евросоюзу

tut.by . Об этом во время рабочего визита в Минск заявил постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс, пишет





По словам Ауштрявичюса, «Движение против Островецкой АЭС» организовано гражданами Литвы. Его почетным председателем является профессор Витаутас Ландсбергис.





— АЭС в Островце вызывает много беспокойства. Место для строительства было выбрано неудачно, то, как велось строительство, вызывало критику и беспокойство. Островецкая АЭС — это риск для региона, Европы и, возможно, для всего мира. Призываем гражданское общество в Беларуси также на это отреагировать, присоединиться к нашим петициям. Важно проявить солидарность и добиваться изменений к лучшему, не оставаться слепыми к тем проблемам, которые есть, — сказал Ауштрявичюс.



