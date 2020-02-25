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Минское «Динамо» играет дома против «Локомотива». Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» проводит сегодня предпоследний матч в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги. На «Минск-Арене» «зубры» сыграют против ярославского «Локомотива».
Только победа в основное время сохранит минчанам шансы избежать последнего места в турнирной таблице.
«Локомотив» же не имеет никаких турнирных задач. При любом раскладе клуб займет шестое место в конференции.
Аналитики
SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.10.
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Минское «Динамо» проводит сегодня предпоследний матч в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги. На «Минск-Арене» «зубры» сыграют против ярославского...
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