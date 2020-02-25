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Минское «Динамо» играет дома против «Локомотива». Онлайн матча

25.02.2020 18:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» проводит сегодня предпоследний матч в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги. На «Минск-Арене» «зубры» сыграют против ярославского «Локомотива».

Только победа в основное время сохранит минчанам шансы избежать последнего места в турнирной таблице.

«Локомотив» же не имеет никаких турнирных задач. При любом раскладе клуб займет шестое место в конференции.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Аналитики букмекерской конторы Favbet считают фаворитом матча «Локомотив». Коэффициент на победу хозяев равен 3,59, гостей — 1,31.

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.10.

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Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» проводит сегодня предпоследний матч в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги. На «Минск-Арене» «зубры» сыграют против ярославского...
 
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