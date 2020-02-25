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«Великий камень» станет стартовой площадкой для развития технологии 5G в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Великий камень» станет стартовой площадкой для развития технологии 5G в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ряд соглашений о сотрудничестве в области внедрения связи 5-го поколения подписали сегодня, 25 февраля, в индустриальном парке.
Оборудование для работы предоставит один из резидентов парка. Эта китайская компания является мировым лидером в сфере телекоммуникаций. В свою очередь, правовую помощь в освоении разработки окажет Министерство связи и информатизации Беларуси. Это позволит начать тестирование беспилотного транспорта, систем дистанционного управления и промышленной робототехники.
Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:
Сергей Нестерович, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:
Сегодня подписан еще один важный документ. В соглашении о сотрудничестве индустриальный парк и Банк развития Беларуси официально закрепили свое многолетнее партнерство. Стороны планируют еще более тесно взаимодействовать в привлечении инвесторов, информационной поддержке и экспортном кредитовании компаний-резидентов.
Андрей Жишкевич, председатель правления Банка развития Беларуси:
Первым совместным проектом «Великого камня» и Банка развития может стать строительство международного терминала, который свяжет транспортные потоки Китая и Европы через Беларусь.
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Новости Беларуси. «Великий камень» станет стартовой площадкой для развития технологии 5G в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ряд соглашений о...
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