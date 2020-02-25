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США пригрозили ответом России и другим странам за вмешательство в выборы 2020 года

25.02.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Госдепа США не уточнил, какие именно шаги предпримет администрация Трампа.

США пообещали России отреагировать в случае вмешательства России в выборы президента Соединенных Штатов, проведение которых назначено на 3 ноября текущего года, заявил глава американской дипломатии Майк Помпео, передает агентство Reuters.

Глава Госдепа США не уточнил, какие именно шаги предпримет администрация президента Дональда Трампа.

"Вмешательство в наши выборы неприемлемо", - сказал Помпео журналистам во вторник на пресс-конференции в Вашингтоне. "Если Россия или какой-либо зарубежный субъект предпримет шаги, чтобы подорвать наши демократические процессы, мы предпримем ответные действия".

Отметим, что высокопоставленные представители Демократической партии считают, что администрация президента Дональда Трампа должна немедленно ввести санкции против России после сообщений американской разведки о попытках Москвы повлиять на выборы.

Ранее сообщалось, что представители службы разведки предупредили конгрессменов Палаты представителей о желании России вмешаться в президентскую кампанию США 2020 года.
 
 
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Глава Госдепа США не уточнил, какие именно шаги предпримет администрация Трампа.
 
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