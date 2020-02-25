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Впервые в истории! Минское «Динамо» заняло последнее место в КХЛ
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» впервые в истории завершит сезон в Континентальной хоккейной лиги на последнем месте.
Это стало известно после того, как минчане уступили «Локомотиву» — 3:5.
За один тур до конца чемпионата отставание от рижского «Динамо» составляет четыре очка.
Всего в этом сезоне команда провела 61 матч, проиграв 48 из них. «Динамо» уже установило клубный антирекорд, проиграв по ходу чемпионата 12 матчей подряд.
Также клуб пропустил уже 229 шайб. Это исторический рекорд всей Континентальной хоккейной лиги.
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Минское «Динамо» впервые в истории завершит сезон в Континентальной хоккейной лиги на последнем месте
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