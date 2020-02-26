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Суд приговорил бывшего милиционера к 3,5 года колонии за мошенничество

26.02.2020 08:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Суд приговорил бывшего милиционера к 3,5 года колонии за мошенничество
Фото из открытых источников

Как сообщается на сайте Верховного суда Республики Беларусь, обвиняемый узнал о возбуждении Столинским районным отделом Следственного комитета уголовного дела в отношении сына С. Убедив другую сторону в наличии у него связей в правоохранительных органах, путем обмана, заранее не намереваясь выполнить принятые на себя обязательства, мужчина завладел $5000. Эти деньги якобы должны были пойти на взятки за то, чтобы уголовное дело в отношении парня прекратили.

По совокупности преступлений обвиняемому  назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с лишением специального звания «подполковник милиции».

Также постановлено взыскать с обвиняемого К. в доход государства стоимостной эквивалент неосновательно приобретенной выгоды в сумме 5238 рублей 5 копеек. 

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке. 

Суд приговорил бывшего милиционера к 3,5 года колонии за мошенничество
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25 февраля 2020 года суд Столинского района рассмотрел уголовное дело в отношении К., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.209, ч.5 ст.16 и ч.2 ст.431...
 
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