Суд приговорил бывшего милиционера к 3,5 года колонии за мошенничество

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщается на сайте Верховного суда Республики Беларусь, обвиняемый узнал о возбуждении Столинским районным отделом Следственного комитета уголовного дела в отношении сына С. Убедив другую сторону в наличии у него связей в правоохранительных органах, путем обмана, заранее не намереваясь выполнить принятые на себя обязательства, мужчина завладел $5000. Эти деньги якобы должны были пойти на взятки за то, чтобы уголовное дело в отношении парня прекратили.

По совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с лишением специального звания «подполковник милиции».

Также постановлено взыскать с обвиняемого К. в доход государства стоимостной эквивалент неосновательно приобретенной выгоды в сумме 5238 рублей 5 копеек.