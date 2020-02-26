В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек

Источник материала: Вороновская газета





Новые данные по коронавирусу в Китае.

От болезни скончались 2715 человек. Более 78 тысяч человек заражены, более 29 тысяч излечились и вылечились из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно последним данным из 31 провинции, зафиксированы 78 064 подтвержденных случая заражения, из больниц были выписаны всего 29 745 человек, а общее число скончавшихся достигло 2715 человек.

Напомним, вспышка заболевания произошла в конце декабря 2019 года в городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019.

Недавно сообщалось об удивительном случае выздоровления маленькой пациентки в Китае. Новорождённая смогла победить коронавирус без лекарств .

ОНТ