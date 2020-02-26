Одноклассники сделали к Масленице стикеры с котом, который выпрашивает блины

Социальная сеть Одноклассники создала совместный проект с котом с блинами по имени Джаз. Стикерпак, героем которого стал Джаз, появился в ОК к Масленице. Последние два года ОК активно развивают витрину стикеров, постоянно добавляя бесплатные наборы от разных иллюстраторов с разными персонажами. Например, ранее героями стикеров в ОК стали Фиксики, группа Мумий Тролль и др.

Кот Джаз стал популярным в интернете благодаря фотографии с блинами, которую сделал его хозяин, который живет в Перми. В этом году Джазу исполнится 9 лет, сейчас кот известен не только в России, но и на Западе.

Джаз появился в ОК перед Масленицей неслучайно. В этот семейный праздник принято печь блины, ходить в гости и поздравлять друг друга. Чтобы пользователи могли ярче выражать свои эмоции, ОК сделали стикеры с популярным котом, который стал забавным символом Масленицы.

В стикерпаке с Джазом девять стикеров, которые иллюстрируют жизнь типичного котика. С помощью набора можно позвать гостей, отправив стикер «Жду в гости», или порадоваться концу зимы со стикером «Ура, Масленица».

Стикеры в личных сообщениях и комментариях — один из самых популярных способов общения в ОК: только за последний год число отправок стикеров выросло в 2 раза. Одноклассники регулярно добавляют на витрину стикеров новые наборы и активно сотрудничают с известными иллюстраторами. Например, в январе 2020 года для ОК нарисовала стикеры молодая художница Катя Молодцова, известная благодаря оформлению первого поезда-музея на Тайване. Она сделала стикерпак для ОК по мотивам фотографий котов пользователей соцсети.