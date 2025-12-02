ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Клуб Топ Переговоров приглашает на интерактив 10 декабря

02.12.2025 18:12 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Клуб Топ Переговоров открывает новую встречу! Свежий формат создан внутри ведущего делового сообщества собственников и управленцев — Клуба Про бизнес

Тема практики 10 декабря: «Конструктивные переговоры: теория, поединки и разборы». Ждем на интерактивный вечер, полный пользы, практики и полезных навыков!

В программе 

1. Решение конфликта: ключевые моменты, примеры, приемы.

2. Обсудим, как нормализовать эмоциональное состояние в переговорах? Как дойти до момент, когда обе стороны признают, что конфликт существует? Как понять суть конфликта и какие существуют пути его решения.

3. Проведем конструктивные поединки на тему решения конфликтов, с разбором ситуации.

4. Обратная связь и рекомендации от эксперта.

📌Приглашенный эксперт: Максим Гирин, тренер по переговорам с 9+ летним опытом, психолог.

Как прошла встреча Клуба Топ Переговоров в ноябре











 

⚡️Куратор клуба переговоров: Сергей Михайлюк, собственник компании «Манахрд» (производитель обуви специального назначения), резидент Клуба Про бизнес

📍10 декабря, конференц-зал «БонСмарт» гостиницы «BonHotel» (г. Минск, ул. Притыцкого, 2)
⏰Время: 18:30 — регистрация, 19:00—21:00 — встреча

Чтобы принять участие, приобретайте возможность разовой встречи


Чтобы стать постоянным участником Клуба — на club.probusiness.io или пишите руководителю проектов club@probusiness.io, звоните +375296228835

Генеральный партнер: Финтех Инвест

Финтех Инвест — группа компаний, которая предлагает физическим лицам-инвесторам и юрлицам комфортные инвестиции, имеет лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность, а также на выпуск токенизированных цифровых облигаций,

Технологический партнер Клуба

МТС — телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг


Креативный партнер

Razman Production — одно из ведущих event-агентств Беларуси и признанный лидер направления, создающий уникальные проекты по всему миру.


Ждем Вас 10 декабря !


Два года подряд, в 2024 и 2025 Клуб Про бизнес признается лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы побеждаем в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН!»
Спасибо за доверие!

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Клуб Топ Переговоров открывает новую встречу! Свежий формат создан внутри ведущего делового сообщества собственников и управленцев - Клуба Про бизнес
 
Новости дня
Новости разные
 
Креативный Цех: Инхаус vs. Агентства — что выгоднее для бизнеса?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика