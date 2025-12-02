|
Клуб Топ Переговоров приглашает на интерактив 10 декабря
Клуб Топ Переговоров открывает новую встречу! Свежий формат создан внутри ведущего делового сообщества собственников и управленцев — Клуба Про бизнес
Тема практики 10 декабря: «Конструктивные переговоры: теория, поединки и разборы». Ждем на интерактивный вечер, полный пользы, практики и полезных навыков!
В программе
1. Решение конфликта: ключевые моменты, примеры, приемы.
2. Обсудим, как нормализовать эмоциональное состояние в переговорах? Как дойти до момент, когда обе стороны признают, что конфликт существует? Как понять суть конфликта и какие существуют пути его решения.
3. Проведем конструктивные поединки на тему решения конфликтов, с разбором ситуации.
4. Обратная связь и рекомендации от эксперта.
📌Приглашенный эксперт: Максим Гирин, тренер по переговорам с 9+ летним опытом, психолог.
Как прошла встреча Клуба Топ Переговоров в ноябре
⚡️Куратор клуба переговоров: Сергей Михайлюк, собственник компании «Манахрд» (производитель обуви специального назначения), резидент Клуба Про бизнес
📍10 декабря, конференц-зал «БонСмарт» гостиницы «BonHotel» (г. Минск, ул. Притыцкого, 2)
Ждем Вас 10 декабря !
