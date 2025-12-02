Клуб Топ Переговоров приглашает на интерактив 10 декабря

Источник материала: ProBusiness

Клуб Топ Переговоров открывает новую встречу! Свежий формат создан внутри ведущего делового сообщества собственников и управленцев — Клуба Про бизнес

Тема практики 10 декабря: «Конструктивные переговоры: теория, поединки и разборы». Ждем на интерактивный вечер, полный пользы, практики и полезных навыков!

В программе

1. Решение конфликта: ключевые моменты, примеры, приемы.

2. Обсудим, как нормализовать эмоциональное состояние в переговорах? Как дойти до момент, когда обе стороны признают, что конфликт существует? Как понять суть конфликта и какие существуют пути его решения.

3. Проведем конструктивные поединки на тему решения конфликтов, с разбором ситуации.

4. Обратная связь и рекомендации от эксперта.

📌Приглашенный эксперт: Максим Гирин, тренер по переговорам с 9+ летним опытом, психолог.

Как прошла встреча Клуба Топ Переговоров в ноябре























⚡️Куратор клуба переговоров: Сергей Михайлюк, собственник компании «Манахрд» (производитель обуви специального назначения), резидент Клуба Про бизнес

📍10 декабря, конференц-зал «БонСмарт» гостиницы «BonHotel» (г. Минск, ул. Притыцкого, 2)

⏰Время: 18:30 — регистрация, 19:00—21:00 — встреча

Чтобы принять участие, приобретайте возможность разовой встречи





Чтобы стать постоянным участником Клуба — на club.probusiness.io или пишите руководителю проектов club@probusiness.io , звоните +375296228835

Генеральный партнер: Финтех Инвест

Финтех Инвест — группа компаний, которая предлагает физическим лицам-инвесторам и юрлицам комфортные инвестиции, имеет лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность, а также на выпуск токенизированных цифровых облигаций,













Технологический партнер Клуба

МТС — телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг





Креативный партнер

Razman Production — одно из ведущих event-агентств Беларуси и признанный лидер направления, создающий уникальные проекты по всему миру.





Ждем Вас 10 декабря !



Два года подряд, в 2024 и 2025 Клуб Про бизнес признается лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы побеждаем в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН!»

Спасибо за доверие!