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«Золотая» Visa или Mastercard? Сколько стоят премиальные карты и чем они отличаются

26.02.2020 11:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Что лучше — Visa или Mastercard? Этим вопросом, наверняка, задаются многие при выпуске карты, особенно премиальной. FINANCE.TUT.BY выяснил, чем отличаются Visa Gold и Mastercard Gold, какие по ним есть «плюшки» и сколько за них придется заплатить в белорусских банках.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Если неправильно выбрать карту, то при расчетах за границей можно потерять до 5% на конвертации»

Visa или MasterCard? На первый взгляд кажется, что они между собой совсем не отличаются. Это отчасти так, но разница все-таки есть.

Во-первых, нужно понимать, для каких целей вы собираетесь выпустить карту. Если для расчетов в Беларуси, здесь все проще — можно выбирать любую платежную систему, в том числе БЕЛКАРТ. Если же карта вам необходима и для заграничных поездок, тогда стоит обдумать, в какую страну вы поедете. Для европейских стран, где расплачиваются в евро, рекомендуют выпускать карту MasterCard. А, если вы собрались, например, в Америку, Австралию или Таиланд, лучше оформить «пластик» Visa. Все дело в конвертации валют. Так, при расчете картой Visa, допустим, в Германии, вы можете потерять до 5% от оплачиваемой суммы из-за дополнительной конвертации. Если страна не входит в зону Евро, то конвертация может быть тройной: USD → EUR → SEK (если это Швеция).

Во-вторых, есть различия в сервисном обслуживании карт разного уровня. На начальном и стандартном уровнях (Visa Electron — Maestro и Visa Classic — Mastercard Standart соответственно), они почти отсутствуют. А вот между премиальными картами (начиная от Visa и MasterCard Gold) наблюдаются некоторые отличия.

Платежная система Visa

  • «Мир Привилегий Visa». Специальные предложения со скидками и привилегиями по всему миру (шопинг, развлечения, спорттовары, продукты питания, путешествия и т.д.);
  • Глобальная служба поддержки клиентов GCAS. В какой бы стране мира вы ни находились, представители службы придут на помощь в любое время (24/7 круглый год). Например, если вы потеряли свою карту или ее украли, представители GCAS могут заблокировать карту, заказать новую (ее отправят вам в течение 3 рабочих дней) или предоставить возможность получить наличные в 270 тыс. точках по всему миру.
  • Медицинская и юридическая поддержка. Вам предоставят круглосуточную помощь до и во время поездки. Например, расскажут о стране пребывания, направят при необходимости на врачебную и стоматологическую помощь, организуют визит врача, помогут в решении юридических вопросов, при утере багажа, с медицинской эвакуацией и репатриацией и окажут другую поддержку. Ее можно получить при поездке за границу сроком до 90 дней. Служба доступна круглосуточно, сотрудники разговаривают на русском, английском, французском, и арабском языках.
  • Участие в рекламных акциях и играх.
  • Доступ бесконтактной оплаты Apple Pay и Samsung Pay.

Платежная система MasterCard

  • Свободный доступ в бизнес-залы Mastercard Lounge. Бизнес-залы, расположенные в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга, Вены, Праги, Будапешта, Бухареста, Киева, Тбилиси и Батуми, доступны для держателей карт World Elite Mastercard и World Mastercard Black Edition.
  • Специальные акции и игры. Например, по картам MasterCard действует скидка 15% на Global Airport Concierge. Это индивидуальное сопровождение в аэропортах детей, пожилых родственников, а также путешественников без знания языка, которым требуется помощь в организации перелета. Услуги доступны более чем в 450 аэропортах по всему миру. Также по карте можно получить скидку 7% на услуги VIP-залов в аэропортах СНГ и Европы. Вы сможете пройти все необходимые процедуры в приоритетном порядке: регистрации на рейс, сдачи багажа, также паспортный и таможенный контроль.
  • Доступ бесконтактной оплаты Apple Pay и Samsung Pay.
  • Специальные предложения. Скидки в магазинах, фитнес-центрах, ресторанах и кафе
  • Глобальная служба поддержки. Если вы потеряли или у вас украли карту, можно обратиться в любое время к специалистам.
  • Технология Mastercard SecureCode. Это система дополнительной безопасности оплаты онлайн-покупок. Владельцу карты на телефон приходит секретный код, который действителен только для одной покупки.

Как видите, принципиального отличия между Visa и MasterCard Gold все же нет, большее значение имеет, в каком банке и валюте вы собираетесь выпускать карту. Отметим, что самая дешевая Visa или MasterCard Gold в Белгазпромбанке — всего 26,25 (или 14) BYN за 5 лет. А до конца февраля в БНБ-Банке Visa Gold можно оформить полностью бесплатно. Самая дорогая — в МТБанке. Стоимость Visa Gold в бел. рублях за год — 112,50 BYN, в долларах или евро — 150 BYN.

Сколько стоят премиальные карточки в белорусских банках

Банк

«Плюшки» Visa или MasterCard Gold, которые предоставляют сами банки

Стоимость карты

Альфа-Банк

Служба «Консьерж-сервис» (помощь в решении разных задач), который работает в режиме 24/7. Установка возможна при подключении набора привилегий статуса Gold и выше.

Доступ в VIP-залы аэропортов мира — дополнительно нужно оформить карточку PriorityPass.

А также мир привилегий Golden Alfa: скидки до 50% и спецпредложения у партнеров банка (около 100), участие в мероприятиях, которые проводятся для держателей карт.

Альфа-Travel: выгодные предложения на авиабилеты, отели и авто; скидки от турагентств на путевки и оформление визы; лайфхаки с такси, страховками и магазинами за границей.

9,9 BYN в месяц. Срок действия — 3 года.

Банк БелВЭБ

Бесплатное снятие наличных в банкоматах банка и банков-партнеров.

Бесплатное смс-информирование в течение первых 3 месяцев.

80 BYN в год. Срок действия — 3 года.

Банк Дабрабыт

Карты Visa Gold/Mastercard Gold в рамках пакета услуг «Премиальный».

24 BYN в год. Срок действия — 3 года

Банк Решение

Для Visa Gold — возможность оформить страховку от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу по специальной цене для держателей золотой карты.

Также можно оформить MasterCard World «Будь здоров» (кэшбек 1%, скидки на платные услуги в медицинских центрах до 30% и начисление на остаток 3% годовых в рублях) и MasterCard World «Велокарта» (кэшбек 1%, скидки в магазинах-партнерах и начисление на остаток 3% годовых в рублях).

Стоимость Visa Gold за 3 года — 30 BYN (если счет в BYN) и 35BYN (если счет в USD/EUR).

Стоимость MasterCard World за весь срок — 20 BYN.

Белагропромбанк

Бесплатное снятие наличных в банкоматах банка, банков-партнеров и на почте.

Держатели Mastercard Gold могут бесплатно подключить услугу смс-информирование (пакет «L») или со скидкой 50% на пакет «XL».

75 BYN. Срок действия — 3 года.

Беларусбанк

Можно оформить дополнительную карточку Visa или Mastercard Gold по сниженной стоимости.

Кэшбэк 5% за покупку билетов БЖД. Бесплатное смс-информирование.

Для карт Visa Gold доступно бронирование отелей на сайте Agoda.com со скидкой 12%.

60 BYN при дистанционном оформлении и 65 BYN в офисе банка. Срок действия — 2 года.

Белгазпромбанк

Скидка от «Кентавр» на страховые услуги.

Бесплатное снятие наличных в банкоматах банка и банков-партнеров, смс-информирование без комиссии.

Возможность открытия кредитной линии.

Для валютных карт — 35 BYN при оформлении в отделении банка, при оформлении дистанционно скидка 25% — 26,25 BYN.

В белорусских рублях — 14 BYN. Срок действия — до 5 лет.

Банк ВТБ

Visa Gold. Все «плюшки» — только те, что предусмотрены платежной системой.

9.90 BYN в месяц + 3 BYN за смс-информирование. Срок действия — 3 года.

Идея Банк

Visa Gold «Новое золото».

Кэш-бэк 1,5% и годовой кэш-бэк 7% от суммы выплаченной суммы за год.

Бесплатное снятие наличных по всему миру.

4 BYN в месяц при оформлении дистанционно, при оформлении в банке — 50 BYN в год. Срок действия — 3 года.

МТБанк

Карта Visa Gold. Все «плюшки» — только те, что предусмотрены платежной системой.

При выпуске Visa Gold в бел. рублях на 1 год — 112,50 BYN, в долларах или евро — 150 BYN.

Paritetbank

В банке есть только Visa Gold. Предусмотрена ежемесячная выписка с детализацией, можно резервировать средства при аренде автомобиля.

40 BYN за 3 года.

Приорбанк

Преимущества пакета услуг «Золотой» с карточками Visa Gold или Masterсard Gold:

бесплатное снятие иностранной валюты в банкоматах и кассах банка;

бесплатный выпуск дополнительной карточки в пакете услуг, также дополнительной карточки Visa Classic/Masterсard Standard без пакета услуг;

снятие бел. рублей в банкоматах любых банков и на почте без комиссии;

выпуск чиповой карточки в иностранной валюте со скидкой;

дисконтная программа «KEYcard»,

программа лояльности PriorPlus; бесплатное страхование от несчастных случаев и др.

При заказе онлайн — 135 BYN, в банке — 150 BYN (если оплачиваете единовременно за весь срок действия).

Карты в бел. рублях можно оформить в рамках пакета услуг «Золотой» — 6 BYN в месяц.

РРБ-Банк

Банк выпускает только Visa Gold. Кэшбек при расчетах за топливо на любой АЗС не только в Беларуси, но и по всему миру — 1,5%.

Выпуск — 10 BYN, обслуживание — 30 BYN в год. Срок действия — 3 года.

Технобанк

Банк выпускает только Visa Gold.

Lounge Key — программа доступа в бизнес-залы аэропортов.

Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу.

65 BYN в год. Срок действия — 2 года.

Франсабанк

Банк выпускает только MasterCard Gold.

Можно получать возмещение Tax Free;

оформлять по согласованию с банком овердрафт (если счет открыт в рамках зарплатного проекта);

также получать наличные в банкоматах и пунктах выдачи наличных по всему миру в валюте страны пребывания.

При выпуске карты в бел. рублях или российских на 3 года — 40 BYN, в долларах или евро — 65 BYN.

Цептер Банк

Банк выпускает только Visa Gold. Предусмотрен кэшбек 1% от суммы покупок.

При выпуске карты в бел. рублях — 40 BYN, в иностранной валюте — 45 BYN. Срок действия — 3 года.

БНБ-Банк

Можно выпустить дополнительную карту уровня Gold со скидкой и подключить кэшбек.

До конца февраля Visa Gold можно выпустить бесплатно. Mastercard Gold — 55 BYN. Срок действия — 2 года.

Белинвестбанк

Visa Gold «JOKER». По карте предусмотрена программа лояльности BIB-Bonus с возможностью установления любимой категории ОТС для начисления повышенного кэшбека — 3%.

Специальные скидки и предложения в рамках программы «Скидочный клуб».

Оформление добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу.

Плата за выпуск и обслуживание карты —

3,99 BYN. Срок действия — 3 года.

БСБ Банк

MasterCard Gold — страхование от несчастных случаев и болезней при поездках за границу.

Также можно выпустить детские карточки к счету и бесплатно снимать деньги в банкоматах банка и банков-партнеров.

Visa Gold — 50% скидка на оформление карточки Visa Classic c индивидуальным дизайном.

Бесплатное смс-информирование для обоих.

Плата за обслуживание — 25 BYN/13 USD /12 EUR/850 RUB в год.

БТА Банк

Банк выпускает только Visa Gold. Доступно бронирование отелей на сайте Agoda.com со скидкой 12%.

39 BYN / 22 USD / 22 EUR. Срок действия — 3 года.

БПС-Сбербанк

Карты MasterCard Gold и Visa Gold. Все «плюшки» — только те, что предусмотрены платежными системами.

45 BYN на год и 65 BYN на 2 года и 85 BYN за 3 года обслуживания, если не подключать смс-информирование.

Статусбанк

Банк выпускает карту Visa Gold (платно) и Mastercard World «Статускарта» в бел. рублях бесплатно. По «Статускарте» предусмотрены кэшбек до 1,5%,

дополнительный доход до 3% на остаток денежных средств, скидки по дисконтной программе «Е-ПЛЮС» и участие в рекламной игре «Удача в придачу!»

35 BYN на 3 года.

Банк, стоимость карты

«Плюшки» Visa или MasterCard Gold, которые предоставляют сами банки

Альфа-Банк,

9,9 BYN в месяц. Срок действия — 3 года.

Служба «Консьерж-сервис» (помощь в решении разных задач), который работает в режиме 24/7. Установка возможна при подключении набора привилегий статуса Gold и выше. Доступ в VIP-залы аэропортов мира — дополнительно нужно оформить карточку PriorityPass.

А также мир привилегий Golden Alfa: скидки до 50% и спецпредложения у партнеров банка (около 100), участие в мероприятиях, которые проводятся для держателей карт.

Альфа-Travel: выгодные предложения на авиабилеты, отели и авто; скидки от турагентств на путевки и оформление визы; лайфхаки с такси, страховками и магазинами за границей.

Банк БелВЭБ,

80 BYN в год. Срок действия — 3 года.

Бесплатное снятие наличных в банкоматах банка и банков-партнеров. Бесплатное смс-информирование в течение первых 3 месяцев.

Банк Дабрабыт,

24 BYN в год. Срок действия — 3 года

Карты Visa Gold/Mastercard Gold в рамках пакета услуг «Премиальный».

Банк Решение

Стоимость Visa Gold за 3 года — 30 BYN (если счет в BYN) и 35BYN (если счет в USD/EUR).

Стоимость MasterCard World за весь срок — 20 BYN.

Для Visa Gold — возможность оформить страховку от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу по специальной цене для держателей золотой карты.

Также можно оформить MasterCard World «Будь здоров» (кэшбек 1%, скидки на платные услуги в медицинских центрах до 30% и начисление на остаток 3% годовых в рублях) и MasterCard World «Велокарта» (кэшбек 1%, скидки в магазинах-партнерах и начисление на остаток 3% годовых в рублях).

Белагропромбанк,

75 BYN. Срок действия — 3 года.

Бесплатное снятие наличных в банкоматах банка, банков-партнеров и на почте. Держатели Mastercard Gold могут бесплатно подключить услугу смс-информирование (пакет «L») или со скидкой 50% на пакет «XL».

Беларусбанк,

60 BYN при дистанционном оформлении и 65 BYN в офисе банка. Срок действия — 2 года.

Можно оформить дополнительную карточку Visa или Mastercard Gold по сниженной стоимости.

Кэшбэк 5% за покупку билетов БЖД. Бесплатное смс-информирование.

Для карт Visa Gold доступно бронирование отелей на сайте Agoda.com со скидкой 12%.

Белгазпромбанк,

Для валютных карт — 35 BYN при оформлении в отделении банка, при оформлении дистанционно скидка 25% — 26,25 BYN.

В белорусских рублях — 14 BYN. Срок действия — до 5 лет.

Скидка от «Кентавр» на страховые услуги. Бесплатное снятие наличных в банкоматах банка и банков-партнеров, смс-информирование без комиссии. Возможность открытия кредитной линии.

Банк ВТБ,

9.90 BYN в месяц + 3 BYN за смс-информирование. Срок действия — 3 года.

В банке можно выпустить только Visa Gold.

Идея Банк,

4 BYN в месяц при оформлении дистанционно, при оформлении в банке — 50 BYN в год. Срок действия — 3 года.

Visa Gold «Новое золото».

Кэш-бэк 1,5% и годовой кэш-бэк 7%

от суммы выплаченной суммы за год. Бесплатное снятие наличных по всему миру.

МТбанк,

При выпуске Visa Gold в бел. рублях на 1 год — 112,50 BYN, в долларах или евро — 150 BYN.

Карта Visa Gold.

Paritetbank,

40 BYN за 3 года.

В банке есть только Visa Gold. Предусмотрена ежемесячная выписка с детализацией, можно резервировать

средства при аренде автомобиля.

Приорбанк,

При заказе онлайн — 135 BYN, в банке — 150 BYN (если оплачиваете единовременно за весь срок действия).

Карты в бел. рублях можно оформить в рамках пакета услуг «Золотой» — 6 BYN в месяц.

Преимущества пакета услуг «Золотой» с карточками Visa Gold или Masterсard Gold:

бесплатное снятие иностранной валюты в банкоматах и кассах банка; бесплатный выпуск дополнительной карточки в пакете услуг, также дополнительной карточки Visa Classic/Masterсard Standard без пакета услуг;

снятие бел. рублей в банкоматах любых банков и на почте без комиссии; выпуск чиповой карточки в иностранной валюте со скидкой; дисконтная программа «KEYcard», программа лояльности PriorPlus; бесплатное страхование от несчастных случаев и др.

РРБ-Банк,

Выпуск — 10 BYN, обслуживание — 30 BYN в год. Срок действия — 3 года.

Банк выпускает только Visa Gold. Кэшбек при расчетах за топливо на любой АЗС не только в Беларуси, но и по всему миру — 1,5%.

Технобанк,

65 BYN в год. Срок действия — 2 года.

Банк выпускает только Visa Gold. Lounge Key — программа доступа в бизнес-залы аэропортов. Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу.

Франсабанк,

При выпуске карты в бел. рублях или российских на 3 года — 40 BYN, в долларах или евро — 65 BYN.

Банк выпускает только MasterCard Gold. Можно получать возмещение Tax Free;

оформлять по согласованию с банком овердрафт (если счет открыт в рамках зарплатного проекта); также получать наличные в банкоматах и пунктах выдачи наличных по всему миру в валюте страны пребывания.

Цептер Банк,

При выпуске карты в бел. рублях — 40 BYN, в иностранной валюте — 45 BYN. Срок действия — 3 года.

Банк выпускает только Visa Gold. Предусмотрен кэшбек 1% от суммы покупок.

БНБ-Банк,

До конца февраля Visa Gold можно выпустить бесплатно. Mastercard Gold — 55 BYN. Срок действия — 2 года.

Можно выпустить дополнительную карту уровня Gold со скидкой и подключить кэшбек.

Белинвестбанк,

Плата за выпуск и обслуживание карты —

3,99 BYN. Срок действия — 3 года.

Visa Gold «JOKER». По карте предусмотрена программа лояльности BIB-Bonus с возможностью установления любимой категории ОТС для начисления повышенного кэшбека — 3%.

Специальные скидки и предложения в рамках программы «Скидочный клуб».

Оформление добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу.

БСБ Банк,

Плата за обслуживание — 25 BYN/13 USD /12 EUR/850 RUB в год.

MasterCard Gold — страхование от несчастных случаев и болезней при поездках за границу. Также можно выпустить детские карточки к счету и бесплатно снимать деньги в банкоматах банка и банков-партнеров.

Visa Gold — 50% скидка на оформление карточки Visa Classic c индивидуальным дизайном.

Бесплатное смс-информирование для обоих.

БТА Банк,

39 BYN / 22 USD / 22 EUR. Срок действия — 3 года.

Банк выпускает только Visa Gold. Доступно бронирование отелей на сайте Agoda.com со скидкой 12%.

БПС-Сбербанк,

45 BYN на год и 65 BYN на 2 года и 85 BYN за 3 года обслуживания, если не подключать смс-информирование.

Карты MasterCard Gold и Visa Gold.

Статусбанк,

35 BYN на 3 года.

Банк выпускает карту Visa Gold (платно) и Mastercard World «Статускарта» в бел. рублях бесплатно. По «Статускарте» предусмотрены кэшбек до 1,5%,

дополнительный доход до 3% на остаток денежных средств, скидки по дисконтной программе «Е-ПЛЮС» и участие в рекламной игре «Удача в придачу!»

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Что лучше - Visa или Mastercard? Этим вопросом, наверняка, задаются многие при выпуске карты, особенно премиальной. FINANCE.TUT.BY выяснил, чем отличаются Visa Gold и Mastercard Gold, какие по...
 
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