«Золотая» Visa или Mastercard? Сколько стоят премиальные карты и чем они отличаются

Банк, стоимость карты «Плюшки» Visa или MasterCard Gold, которые предоставляют сами банки

Альфа-Банк, 9,9 BYN в месяц. Срок действия — 3 года. Служба «Консьерж-сервис» (помощь в решении разных задач), который работает в режиме 24/7. Установка возможна при подключении набора привилегий статуса Gold и выше. Доступ в VIP-залы аэропортов мира — дополнительно нужно оформить карточку PriorityPass. А также мир привилегий Golden Alfa: скидки до 50% и спецпредложения у партнеров банка (около 100), участие в мероприятиях, которые проводятся для держателей карт. Альфа-Travel: выгодные предложения на авиабилеты, отели и авто; скидки от турагентств на путевки и оформление визы; лайфхаки с такси, страховками и магазинами за границей.

Банк БелВЭБ, 80 BYN в год. Срок действия — 3 года. Бесплатное снятие наличных в банкоматах банка и банков-партнеров. Бесплатное смс-информирование в течение первых 3 месяцев.

Банк Дабрабыт, 24 BYN в год. Срок действия — 3 года Карты Visa Gold/Mastercard Gold в рамках пакета услуг «Премиальный».

Банк Решение Стоимость Visa Gold за 3 года — 30 BYN (если счет в BYN) и 35BYN (если счет в USD/EUR). Стоимость MasterCard World за весь срок — 20 BYN. Для Visa Gold — возможность оформить страховку от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу по специальной цене для держателей золотой карты. Также можно оформить MasterCard World «Будь здоров» (кэшбек 1%, скидки на платные услуги в медицинских центрах до 30% и начисление на остаток 3% годовых в рублях) и MasterCard World «Велокарта» (кэшбек 1%, скидки в магазинах-партнерах и начисление на остаток 3% годовых в рублях).

Белагропромбанк, 75 BYN. Срок действия — 3 года. Бесплатное снятие наличных в банкоматах банка, банков-партнеров и на почте. Держатели Mastercard Gold могут бесплатно подключить услугу смс-информирование (пакет «L») или со скидкой 50% на пакет «XL».

Беларусбанк, 60 BYN при дистанционном оформлении и 65 BYN в офисе банка. Срок действия — 2 года. Можно оформить дополнительную карточку Visa или Mastercard Gold по сниженной стоимости. Кэшбэк 5% за покупку билетов БЖД. Бесплатное смс-информирование. Для карт Visa Gold доступно бронирование отелей на сайте Agoda.com со скидкой 12%.

Белгазпромбанк, Для валютных карт — 35 BYN при оформлении в отделении банка, при оформлении дистанционно скидка 25% — 26,25 BYN. В белорусских рублях — 14 BYN. Срок действия — до 5 лет. Скидка от «Кентавр» на страховые услуги. Бесплатное снятие наличных в банкоматах банка и банков-партнеров, смс-информирование без комиссии. Возможность открытия кредитной линии.

Банк ВТБ, 9.90 BYN в месяц + 3 BYN за смс-информирование. Срок действия — 3 года. В банке можно выпустить только Visa Gold.

Идея Банк, 4 BYN в месяц при оформлении дистанционно, при оформлении в банке — 50 BYN в год. Срок действия — 3 года. Visa Gold «Новое золото». Кэш-бэк 1,5% и годовой кэш-бэк 7% от суммы выплаченной суммы за год. Бесплатное снятие наличных по всему миру.

МТбанк, При выпуске Visa Gold в бел. рублях на 1 год — 112,50 BYN, в долларах или евро — 150 BYN. Карта Visa Gold.

Paritetbank, 40 BYN за 3 года. В банке есть только Visa Gold. Предусмотрена ежемесячная выписка с детализацией, можно резервировать средства при аренде автомобиля.

Приорбанк, При заказе онлайн — 135 BYN, в банке — 150 BYN (если оплачиваете единовременно за весь срок действия). Карты в бел. рублях можно оформить в рамках пакета услуг «Золотой» — 6 BYN в месяц. Преимущества пакета услуг «Золотой» с карточками Visa Gold или Masterсard Gold: бесплатное снятие иностранной валюты в банкоматах и кассах банка; бесплатный выпуск дополнительной карточки в пакете услуг, также дополнительной карточки Visa Classic/Masterсard Standard без пакета услуг; снятие бел. рублей в банкоматах любых банков и на почте без комиссии; выпуск чиповой карточки в иностранной валюте со скидкой; дисконтная программа «KEYcard», программа лояльности PriorPlus; бесплатное страхование от несчастных случаев и др.

РРБ-Банк, Выпуск — 10 BYN, обслуживание — 30 BYN в год. Срок действия — 3 года. Банк выпускает только Visa Gold. Кэшбек при расчетах за топливо на любой АЗС не только в Беларуси, но и по всему миру — 1,5%.

Технобанк, 65 BYN в год. Срок действия — 2 года. Банк выпускает только Visa Gold. Lounge Key — программа доступа в бизнес-залы аэропортов. Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу.

Франсабанк, При выпуске карты в бел. рублях или российских на 3 года — 40 BYN, в долларах или евро — 65 BYN. Банк выпускает только MasterCard Gold. Можно получать возмещение Tax Free; оформлять по согласованию с банком овердрафт (если счет открыт в рамках зарплатного проекта); также получать наличные в банкоматах и пунктах выдачи наличных по всему миру в валюте страны пребывания.

Цептер Банк, При выпуске карты в бел. рублях — 40 BYN, в иностранной валюте — 45 BYN. Срок действия — 3 года. Банк выпускает только Visa Gold. Предусмотрен кэшбек 1% от суммы покупок.

БНБ-Банк, До конца февраля Visa Gold можно выпустить бесплатно. Mastercard Gold — 55 BYN. Срок действия — 2 года. Можно выпустить дополнительную карту уровня Gold со скидкой и подключить кэшбек.

Белинвестбанк, Плата за выпуск и обслуживание карты — 3,99 BYN. Срок действия — 3 года. Visa Gold «JOKER». По карте предусмотрена программа лояльности BIB-Bonus с возможностью установления любимой категории ОТС для начисления повышенного кэшбека — 3%. Специальные скидки и предложения в рамках программы «Скидочный клуб». Оформление добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу.

БСБ Банк, Плата за обслуживание — 25 BYN/13 USD /12 EUR/850 RUB в год. MasterCard Gold — страхование от несчастных случаев и болезней при поездках за границу. Также можно выпустить детские карточки к счету и бесплатно снимать деньги в банкоматах банка и банков-партнеров. Visa Gold — 50% скидка на оформление карточки Visa Classic c индивидуальным дизайном. Бесплатное смс-информирование для обоих.

БТА Банк, 39 BYN / 22 USD / 22 EUR. Срок действия — 3 года. Банк выпускает только Visa Gold. Доступно бронирование отелей на сайте Agoda.com со скидкой 12%.

БПС-Сбербанк, 45 BYN на год и 65 BYN на 2 года и 85 BYN за 3 года обслуживания, если не подключать смс-информирование. Карты MasterCard Gold и Visa Gold.