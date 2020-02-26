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Генпрокурор Украины: Для передачи дела Шеремета в суд недостаточно доказательств

26.02.2020 10:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка опроверг утверждения о низком качестве подозрений, выдвинутых против фигурантов уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, но добавил, что для передачи дела в суд требуются дополнительные доказательства

Генпрокурор Украины: Для передачи дела Шеремета в суд недостаточно доказательств
«Нет ни одной моей цитаты о низком качестве подозрений в деле Шеремета. Вы манипулируюете и говорите неправду, - заявил Рябошапка журналистке, которая попросила его объяснить якобы низкое качество подозрений. - Доказательств для того, чтобы начать уголовное преследование, было достаточно на тот момент... 

Подозрения признаны судом обоснованными, и не один раз. Сейчас для того, чтобы передать дело в суд, - а это следующий этап - необходимо собрать дополнительное количество доказательств. И сейчас следствие именно над этим работает».

Напомним, основатель "Белорусского партизана", а также исполнительный директор «Украинский правды» и ведущий радиостанции «Вести» (Киев) Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины в центре Киева. 

По словам руководства МВД и Национальной полиции Украины, в настоящее время основной версией мотива убийства является попытка дестабилизации ситуации в Украине.


Подозрение в умышленном убийстве Шеремета предъявлено 48-летнему сержанту сил спецопераций Андрею Антоненко, 40-летней Юлии Кузьменко (волонтер, детский хирург, позывной Лиса) и 26-летней Яне Дугарь (военная-контрактница, медсестра). 

Они были задержаны 12 декабря 2019 года. По мнению следствия, Антоненко вместе с неустановленными лицами сделал взрывное устройство, Кузьменко прикрепила его к днищу автомобиля, на котором ехал Шеремет, а Дугарь изучала местность накануне убийства.

3 февраля досудебное расследование уголовного дела об убийстве Шеремета продлили на срок до четырех месяцев. 6 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от МВД реального результата в расследовании дела Шеремета.
 
 
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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка опроверг утверждения о низком качестве подозрений, выдвинутых против фигурантов уголовного дела об убийстве...
 
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