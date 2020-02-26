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«День жестянщика» в Гродно: дорога как стекло, десятки аварий и заторы
Источник материала: Tut.by
Утром 26 февраля дороги Гродно превратились в каток. Как результат — десятки аварий в разных частях областного центра и огромные заторы, пишет «
По информации издания, сообщения о первых авариях стали появляться в социальных сетях ближе к восьми утра. До этого водители писали, что «асфальт как стекло» и «на дороге гололед».
Одна из аварий произошла в узком месте — вблизи моста через Лососянку. В результате ДТП стали сразу два направления. Здесь авария оказалось серьезной: лоб в лоб столкнулись грузовик и легковой Citroen, а рядом с разбитым боком остановились Renault и Peugeot. На месте происшествия присутствовал автомобиль скорой помощи.
Еще одна авария произошла на улице Маслакова в сторону Славинского. В результате были заблокированы обе полосы.
Около 08.30 на Индурском шоссе в ограждение въехало такси. Машина снесла три пролета ограждения. А на проспекте Космонавтов столкнулись VW Passat и троллейбус. В итоге легковушка снесла пару рекламных щитов и вылетела за пределы дороги.
Аварии также были замечены и в других местах города. География — весь Гродно.
Как сообщают водители, дороги не были обработаны. По их словам, первые автомобили для посыпки проезжей части были замечены ближе к девяти утра.
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По информации водителей, дороги не были обработаны. По их словам, первые автомобили для посыпки проезжей части были замечены ближе к девяти утра.
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