Цены на топливо продолжат расти плавно Белнефтехим

Источник материала: Myfin

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«Изменение цен на нефтепродукты на внутреннем рынке происходит плавно по согласованной стратегии, предусмотрена корректировка на одну копейку. Сейчас это рост, но была практика снижения на одну копейку», – сказал Владимир Сизов.

По его словам, стоимость топлива зависит от таких составляющих, как стоимость сырья, договоренности с поставщиками, налоговая нагрузка, курсы валют .

«Мы вынуждены покупать нефть за валюту, поэтому колебания валюты также отражаются на стоимости нефтепродуктов», – добавил зампредседателя концерна.