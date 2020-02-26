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Цены на топливо продолжат расти плавно Белнефтехим
Источник материала: Myfin
«Изменение цен на нефтепродукты на внутреннем рынке происходит плавно по согласованной стратегии, предусмотрена корректировка на одну копейку. Сейчас это рост, но была практика снижения на одну копейку», – сказал Владимир Сизов.
По его словам, стоимость топлива зависит от таких составляющих, как стоимость сырья, договоренности с поставщиками, налоговая нагрузка, курсы
«Мы вынуждены покупать нефть за валюту, поэтому колебания валюты также отражаются на стоимости нефтепродуктов», – добавил зампредседателя концерна.
Если цена
Источник: Myfin.by
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