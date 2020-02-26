Общественность недоумевает, зачем понадобилось консервировать повторно уже законсервированный завод АКБ

Источник материала: Виртуальный Брест

С начала февраля 2020 года на якобы законсервированном заводе ООО «АйПауэр» наблюдателями фиксируются активная деятельность – ежедневно на работу прибывают более двух десятков рабочих и административно-управленческого персонала.





фото - Брестский Вестник

Согласно всей имеющейся официальной информации завод законсервирован. Общественность эту информацию приняла однозначно – законсервирован, значит оборудование отключено, вводы энергоносителей опечатаны, на работе находится только дежурный персонал, обеспечивающий контроль безопасности и сохранности оборудования.

Такую же информацию о неработе завода администрация ООО «АйПауэр» с широким освещением в СМИ предоставило и нашему градоначальнику – Рогачуку А.С. при его посещении завода еще в конце ноября 2019 года – завод не работает, все законсервировано. Действительно, на шильдах, прикрепленных к оборудованию текст: «На консервации с 28.05.2019. Переконсервировано 30.08.2019».

После осмотра всех цехов Рогачук подвел итог: «Мы обещали людям, что выясним, выполнил ли завод распоряжение приостановить строительство или нет. И мы убедились — завод не работает». Красиво и убедительно. Но уже в январе Брестский облисполком (письмо от 04.01.2020 №04-18/166/96-Э) сообщил:





После чего на заборе появилась шильда:





Вроде все нормально. Строго официально. Информативно. И тут началась бурная деятельность. Общественность направила во все инстанции запросы – завод начинает работу? Что означает толпы целеустремленных людей, прибывающих ежедневно на рабочую смену? После долгого молчания 25.02.2020 мы получили первый ответ от Брестского райисполкома, на чьих землях разместился этот объект:





Вот так. Февраль 2020. Завод наконец-то начал консервацию своих производственных мощностей. То есть все ранее представленные документы, вывески, заверения СМИ, экскурсии мэра – это все, что идет от ООО “АйПауэра” - сплошная профанация, подделка, подтасовка, просто ложь? Или как это понимать?





Если десятки человек занимаются в настоящий момент консервацией, то общественность обеспокоена данным видом производственной деятельности, которая, может выражаться и в сливе остающихся на хранении концентратов химических жидкостей, и в обращения (вывозе, складировании) с опасными отходами производства, и переработкой произведенной некондиционной продукции, причем данная деятельность абсолютна неподконтрольна экологическим и санитарным контрольно-надзорным органам.





Общественность делает выводы: завод живет своей, неподвластной никаким государственным структурам, жизнью. К чему это приведет?

Насколько высока вероятность, что после окончания срока консервации 30 марта 2020 года, без разрешения экологических служб на запуск, без акта приемки объекта в эксплуатацию, без обеспечения экологической безопасности завод начнет свою производственную деятельность и выпуск, как указано в новом проекте уже не 2 млн. аккумуляторных батарей, а 7,5 млн. батарей и аккумуляторных пластин в пересчете на батареи?