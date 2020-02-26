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Беларусь и Польша в марте проведут переговоры по поводу разрешений на грузоперевозки

26.02.2020 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусь и Польша в марте проведут переговоры по поводу разрешений на грузоперевозки. Такое решение принято во время встречи министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко с министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Беларусь и Польша в марте проведут переговоры по поводу разрешений на грузоперевозки

Стороны рассмотрели вопрос выделения разрешений на международные перевозки автомобильным транспортом. "В ходе бурных обсуждений вопроса разрешительной системы принято решение о проведении в марте текущего года заседания смешанной комиссии на уровне заместителей министров, где будут приняты окончательные решения", - отметили в пресс-службе.

Также обсуждалось строительство нового железнодорожного моста через Западный Буг на железнодорожном участке пограничного перехода Брест-Тересполь. Польская сторона проинформировала об имеющейся возможности финансирования строительства из средств фондов Европейского союза. Белорусская сторона поддержала схему финансирования и проинформировала, что данный вопрос необходимо рассмотреть во время запланированной рабочей встречи руководителей железнодорожных ведомств в ближайшее время.

На повестке дня было и возобновление грузового сообщения через белорусско-польский железнодорожный пограничный переход Высоко-Литовск/Черемха. В ближайшее время данный вопрос будет вынесен на уровень премьер-министра Польши.

Кроме того, рассматривался вопрос реализации межправительственного соглашения о строительстве автодорожного моста через Западный Буг на пограничном автодорожном переходе Домачево-Словатичи. Стороны договорились провести рабочую встречу в марте и обсудить все технические решения. Отмечена необходимость совместного анализа состояния инфраструктуры на белорусско-польской границе для определения дальнейших планов сотрудничества.

Алексей Авраменко во время визита в Польшу также обсудил с министром транспорта и коммуникаций Литвы Ярославом Наркевичем актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в транспортной сфере. Стороны договорились провести рабочую встречу в Вильнюсе в ближайшее время.

Кроме того, министр выступил на конференции "Европа Карпат" на секции "Увеличение доступа на территории Триморья - преодоление инфраструктурных препятствий". Он отметил, что сегодня развитие товарных и туристических рынков ставят перед транспортниками мира новые задачи по повышению качества услуг и снижению затрат на перемещение товарной продукции. Для решения этих задач Беларусь активно взаимодействует со многими странами и их сообществами, например, участвует в программах трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина" и "Латвия-Литва-Беларусь" и дискуссиях в рабочих группах "Восточного партнерства".

 
Теги: Брест
 
 
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