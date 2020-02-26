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Снова российская? Чью нефть будет получать Беларусь по нефтепроводу Одесса-Броды?

26.02.2020 11:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь в марте рассчитывает начать поставки нефти на НПЗ по нефтепроводу Одесса - Броды, заявил накануне заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов



"Ведется работа по закупке альтернативной нефти с использованием южного маршрута, с украинской территории. Поставки по Одесса-Броды начнутся в ближайшее время, в марте. Объем - несколько танкеров", - цитирует Сизова БелТА.

По его словам, трубопроводная инфраструктура (нефтепровод Одесса - Броды) будет использоваться как самый экономичный, быстрый и надежный транспорт.

При этом Владимир Сизов не уточнил, какая именно страна может выступить поставщиком. "Мы ведем работу по приобретению ресурсов в Черном море. Есть возможность приобретения ресурсов как производства азербайджанской компании, так и производителя из Российской Федерации", - добавил он.

"Объем определяем, исходя из остатков ресурсов на НПЗ и факта поставки нефти железнодорожным и трубопроводным транспортом из России", - пояснил зампред "Белнефтехима".

Тем временем в государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR заявили, что соглашения о поставках нефти в Беларусь в настоящее время отсутствует. 

"На данный момент нет соглашения с SOCAR о поставках нефти",- заявил РИА Новости официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов.

По его словам, пока нет ничего нового в истории с возможными поставками нефти по Черному морю и затем по трубопроводу "Одесса-Броды".

Таким образом, речь снова может идти о российской нефти.


Напомим, в январе в Клайпедский порт пришло судно с 86 тыс. т норвежской нефти для Беларуси. Нефть сорта Johan Sverdrup была предназначена для переработки в ОАО "Нафтан" и доставлялась в Беларусь железнодорожным транспортом.

20 февраля в "Белнефтехиме" сообщили, что Беларусь купила через трейдеров 160 тыс. т российской нефти без премии с перевалкой в Литве. Прибытие двух танкеров с нефтью в порт Клайпеды ожидается в марте. 

Российскую нефть без премии в этом году поставляют в Беларусь лишь компании Гуцериева, но это всего 750 тысяч тонн за январь-февраль, в то время как потребности Беларуси - 1,5-2 млн в месяц. 

Накануне Белнефтехим уже заявлял, что НПЗ сейчас работают с 50%-ной загрузкой.
 
 
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Беларусь в марте рассчитывает начать поставки нефти на НПЗ по нефтепроводу Одесса - Броды, заявил накануне заместитель председателя концерна "Белнефтехим"...
 
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