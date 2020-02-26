|
Возможно ли традиционным перевозчикам играть на равных с интернет-конкурентами? Анонс программы «В обстановке мира»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как обстоят дела на рынке перевозок. Зачем нужны агрегаторы и онлайн-сервисы такси. И возможна ли добросовестная конкуренция между своим и импортным в этом сегменте рынка.
Эти и другие темы поднимут участники ток-шоу «В обстановке мира». Не пропустите 26 февраля в вечернем эфире СТВ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возможно ли традиционным перевозчикам играть на равных с интернет-конкурентами? Анонс программы «В обстановке мира»
Новости Беларуси. Как обстоят дела на рынке перевозок. Зачем нужны агрегаторы и онлайн-сервисы такси. И возможна ли добросовестная конкуренция между своим и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)