Возможно ли традиционным перевозчикам играть на равных с интернет-конкурентами? Анонс программы «В обстановке мира»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как обстоят дела на рынке перевозок. Зачем нужны агрегаторы и онлайн-сервисы такси. И возможна ли добросовестная конкуренция между своим и импортным в этом сегменте рынка.





Эти и другие темы поднимут участники ток-шоу «В обстановке мира». Не пропустите 26 февраля в вечернем эфире СТВ.