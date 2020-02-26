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И это всё? Российская компенсация за "грязную" нефть составит $60 млн

26.02.2020 10:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Накануне был подписан протокол с российской стороной о механизме компенсации. Она будет рассчитываться, исходя из 15 долларов за баррель.



Такой же размер компенсации «Транснефть» в прошлом году предлагала другим своим контрагентам.

Как заявил БелТА пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко, по протоколу Мозырский НПЗ переработал 563 тыс. т нефти. В итоге размер компенсации может составить более 61 млн долларов.

Напомним, в апреле 2019 года нефтепровод «Дружба» оказался загрязнен органическими хлоридами. В результате было повреждено оборудование на Мозырском НПЗ. 

Беларусь временно приостанавливала экспорт нефтепродуктов. Очистка «Дружбы» заняла около двух месяцев.

Лукашенко заявлял об ущербе в "сотни миллионов". Чаще всего называлась цифра в 200-300 млн долларов
 
 
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Накануне был подписан протокол с российской стороной о механизме компенсации. Она будет рассчитываться, исходя из 15 долларов за баррель.
 
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