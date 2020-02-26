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И это всё? Российская компенсация за "грязную" нефть составит $60 млн
Источник материала: Партизан
Накануне был подписан протокол с российской стороной о механизме компенсации. Она будет рассчитываться, исходя из 15 долларов за баррель.
Такой же размер компенсации «Транснефть» в прошлом году предлагала другим своим контрагентам.
Как заявил БелТА пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко, по протоколу Мозырский НПЗ переработал 563 тыс. т нефти. В итоге размер компенсации может составить более 61 млн долларов.
Напомним, в апреле 2019 года нефтепровод «Дружба» оказался загрязнен органическими хлоридами. В результате было повреждено оборудование на Мозырском НПЗ.
Беларусь временно приостанавливала экспорт нефтепродуктов. Очистка «Дружбы» заняла около двух месяцев.
Лукашенко заявлял об ущербе в "сотни миллионов". Чаще всего называлась цифра в 200-300 млн долларов
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Накануне был подписан протокол с российской стороной о механизме компенсации. Она будет рассчитываться, исходя из 15 долларов за баррель.
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