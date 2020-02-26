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Скучный концерт в Стамбуле спасла бездомная кошка. Вот что она сделала
Источник материала: Tut.by
В середине февраля в Стамбуле проходил концерт классической музыки от оркестра CRR Symphony Orchestra в концертном зале Джемаль Решит Рей. Но выступление пошло немного не по плану — все из-за бездомной кошки, вышедшей на сцену,
Кошка не просто ходила по сцене, а подходила к музыкантам разных групп, прося ее погладить. В какой-то момент животное попытались схватить, но то не далось в руки. Затем кошка запрыгнула на место дирижера.
Зрители встречали каждое действие животного смехом и аплодисментами. При этом концерт она не испортила — успокоившись, кошка села на краю сцены и стала слушать классическую музыку.
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Кошка не просто ходила по сцене, а подходила к музыкантам разных групп, прося ее погладить.
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