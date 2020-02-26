Скучный концерт в Стамбуле спасла бездомная кошка. Вот что она сделала

Источник материала: Tut.by

В середине февраля в Стамбуле проходил концерт классической музыки от оркестра CRR Symphony Orchestra в концертном зале Джемаль Решит Рей. Но выступление пошло немного не по плану — все из-за бездомной кошки, вышедшей на сцену, пишет TJournal.

Кошка не просто ходила по сцене, а подходила к музыкантам разных групп, прося ее погладить. В какой-то момент животное попытались схватить, но то не далось в руки. Затем кошка запрыгнула на место дирижера.

Зрители встречали каждое действие животного смехом и аплодисментами. При этом концерт она не испортила — успокоившись, кошка села на краю сцены и стала слушать классическую музыку.

В Стамбуле во время концерта классической музыка на сцену ворвался неожиданный гость. Когда своим появлением спас скучное мероприятие pic.twitter.com/czhSe0ZJqp — Новости. Как есть (@nourlnews) February 25, 2020