Госкомимущество одобрило перечень акционерных обществ для приватизации в 2020 году

Источник материала: Ежедневник

Перечень включает в себя 13 акционерных обществ. Акции восьми обществ из него предполагается продавать по конкурсу, акции пяти – планируется предложить для продажи с аукциона.

В отношении обществ, акции которых предлагаются для продажи по конкурсу, отраслевыми министерствами (концернами) разработаны условия, предусматривающие привлечение инвестиций для модернизации, технического перевооружения предприятий и развития производства, сохранение количества рабочих мест (численности работающих), профиля деятельности обществ и др.

Перечень открытых акционерных обществ для проведения в 2020 году работ по приватизации сформирован в соответствии с Методическими рекомендациями по осуществлению приватизации принадлежащих Республике Беларусь акций, утвержденными приказом Государственного комитета по имуществу от 26 февраля 2014 года № 60-1, с учетом поступивших предложений республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных правительству Беларуси, согласованных с облисполкомами и Минским горисполкомом.

В перечень входят ОАО ”Гомсельмаш“, ОАО ”Управляющая компания холдинга“ ”ГОРИЗОНТ“, ОАО ”КУПАЛИНКА“, ОАО ”Минскпроектмебель“ и другие госпредприятия.