ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Молодая певица Мари Краймбрери выступит в Минске с концертом. Когда и почем билеты?

26.02.2020 11:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Молодая украинская и российская певица Мари Краймбрери выступит 12 декабря в Prime Hall. Билеты на концерт уже в продаже.


Фото: instagram.com/marikraimbrery

Мари Краймбрери — стопроцентная selfmade-артистка нового поколения. Несколько лет существуя исключительно в интернет-пространстве, в 2017-м она зазвучала в эфирах радиостанций и телеканалов и теперь обосновалась на большой сцене.

Несколько лет назад, когда она только начинала, в нее не верили. Автор и исполнитель собственных песен, она не сотрудничала ни с одним продюсерским центром, хотя предложения поступали постоянно:

— То, что мне предлагали, абсолютно шло в разрез моим представлениям об идеальном союзе «артист — продюсер», слишком много было ограничений, — говорит Краймбрери.

Своими силами выпустив альбом «ННКН (Нет никого круче нас)», юная Мари начала получать шквал предложений. Немудрено: альбом моментально вошел в топ-10 iTunes, а песни «Полюби меня пьяную», «Вызови такси», «Давай навсегда» в одночасье растащили на цитаты пользователи соцсетей.

В это же время Мари поняла — без команды ей не обойтись. И тут раздался звонок из продюсерского центра Velvet Music:

- У меня просто мурашки побежали. Мне впервые сказали, что меня как-то видят, знают, как помочь, направить. Я мечтала о команде, которая будет со мной за одно, не запрещать, а именно поддерживать и направлять.

2017-й стал для молодой артистки поворотным в карьере — синглы «Туси сам» и «Она тебе не идет» стали хитами главных на радио и ТВ на постсоветском пространстве, а клипы собрали миллионы просмотров в YouTube и VK. После этого певица стала гостьей самых модных звездных вечеринок столицы, количество подписчиков в аккаунтах ее соцсетей растет до сих пор. В марте 2018-го вышел второй альбом Мари «Переобулась». В поддержку альбома певица презентовала еще сразу три видеоклипа — «Красная луна», «Это, с**а, взрыв» и «На тату».

Концерт Мари Краймбрери

Когда: 12 декабря, 19.00
Где: Prime Hall
Сколько: 39 — 119 рублей

Купить билет

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие

App Store Google Play

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодая украинская и российская певица Мари Краймбрери выступит 12 декабря в Prime Hall. Билеты на концерт уже в продаже.
 
Новости дня
Новости разные
 
Средняя зарплата в Слуцком районе снизилась на 67 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика