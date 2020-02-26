Молодая певица Мари Краймбрери выступит в Минске с концертом. Когда и почем билеты?

Источник материала: Tut.by

Молодая украинская и российская певица Мари Краймбрери выступит 12 декабря в Prime Hall . Билеты на концерт уже в продаже.



Фото: instagram.com/marikraimbrery

Мари Краймбрери — стопроцентная selfmade-артистка нового поколения. Несколько лет существуя исключительно в интернет-пространстве, в 2017-м она зазвучала в эфирах радиостанций и телеканалов и теперь обосновалась на большой сцене.

Несколько лет назад, когда она только начинала, в нее не верили. Автор и исполнитель собственных песен, она не сотрудничала ни с одним продюсерским центром, хотя предложения поступали постоянно:

— То, что мне предлагали, абсолютно шло в разрез моим представлениям об идеальном союзе «артист — продюсер», слишком много было ограничений, — говорит Краймбрери.

Своими силами выпустив альбом «ННКН (Нет никого круче нас)», юная Мари начала получать шквал предложений. Немудрено: альбом моментально вошел в топ-10 iTunes, а песни «Полюби меня пьяную», «Вызови такси», «Давай навсегда» в одночасье растащили на цитаты пользователи соцсетей.

В это же время Мари поняла — без команды ей не обойтись. И тут раздался звонок из продюсерского центра Velvet Music:

- У меня просто мурашки побежали. Мне впервые сказали, что меня как-то видят, знают, как помочь, направить. Я мечтала о команде, которая будет со мной за одно, не запрещать, а именно поддерживать и направлять.

2017-й стал для молодой артистки поворотным в карьере — синглы «Туси сам» и «Она тебе не идет» стали хитами главных на радио и ТВ на постсоветском пространстве, а клипы собрали миллионы просмотров в YouTube и VK. После этого певица стала гостьей самых модных звездных вечеринок столицы, количество подписчиков в аккаунтах ее соцсетей растет до сих пор. В марте 2018-го вышел второй альбом Мари «Переобулась». В поддержку альбома певица презентовала еще сразу три видеоклипа — «Красная луна», «Это, с**а, взрыв» и «На тату».

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие App Store Google Play