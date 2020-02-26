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Какой-то бред: ФСБ РФ отчиталась о задержании подростков - планировали массовое убийство сверстников
Источник материала: Партизан
Двое 14-летних подростков задержаны в Саратове (РФ) якобы при подготовке вооруженного нападения на одну из городских школ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российскую ФСБ.
По данным спецслужбы, подозреваемые хранили в тайнике на территории одного из заброшенных бомбоубежищ обрез охотничьего ружья. Также при нападении они намеревались использовать самодельные зажигательные смеси.
Подростки состояли «в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида», утверждают в ФСБ.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству.
На видео,
Правда, под пытками можно было заявить о чем угодно. А то, что
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Какой-то бред: ФСБ РФ отчиталась о задержании подростков - планировали массовое убийство сверстников
Двое 14-летних подростков задержаны в Саратове (РФ) якобы при подготовке вооруженного нападения на одну из городских школ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на...
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