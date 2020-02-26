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Какой-то бред: ФСБ РФ отчиталась о задержании подростков - планировали массовое убийство сверстников

26.02.2020 11:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Двое 14-летних подростков задержаны в Саратове (РФ) якобы при подготовке вооруженного нападения на одну из городских школ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российскую ФСБ.

По данным спецслужбы, подозреваемые хранили в тайнике на территории одного из заброшенных бомбоубежищ обрез охотничьего ружья. Также при нападении они намеревались использовать самодельные зажигательные смеси. 

Подростки состояли «в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида», утверждают в ФСБ.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству.


На видео, распространенном Центром общественных связей ФСБ, задержанные подростки дают признательные показания. Они заявили, что намеревались из мести напасть на школу в мае 2020 года и убить примерно 40 человек, передает meduza.io.
 
 
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Двое 14-летних подростков задержаны в Саратове (РФ) якобы при подготовке вооруженного нападения на одну из городских школ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на...
 
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