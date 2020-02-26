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Восемь удивительных фактов о теле, которые можно упустить в учебнике биологии

26.02.2020 12:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За долгие школьные годы в нас пытаются «загрузить» столько информации, что бóльшая ее часть просто не задерживается в голове после выпускного. GO.TUT.BY пролистал нынешний учебник по биологии за девятый класс и нашел восемь фактов, которые нам рассказывали в школе, хотя многие взрослые почему-то их не знают. Или просто подзабыли?


Фото: pixabay.com

1. Полушария мозга не отвечают за что-то одно

Популярная сказка: правое полушарие мозга отвечает за эмоции и образы, левое — за логику и аналитическое мышление. На самом деле дело обстоит немного не так. За обе этих сферы отвечают два полушария одновременно — просто в разной степени.

И в словесно-логическом, и в наглядно-образном мышлении оба полушария мозга играют роль, только какое-то — главную, а какое-то — второстепенную. Поэтому нельзя однозначно утверждать, что для какой-то функции задействуется лишь «половина» мозга. Это — единое целое.

2. Частые ссоры вредят здоровью

Конфликты влияют не только на наше психологическое состояние. Есть и другие пагубные эффекты, связанные с нашей эндокринной системой. При ссоре в организме запускается стресс-реакция — выброс кортизола в кровь. Большие дозы этого гормона обостряют чувство голода и снижают иммунитет — таким неприятным для нас образом тело подсказывает, что ему нужны резервы для борьбы с постоянным стрессом.

Кстати, еще мы писали о том, что ученые выяснили: для долгосрочных отношений женщины предпочитают выбирать мужчин с низким уровнем кортизола. Поэтому, если вы «стрессанули» на работе, первое свидание с симпатичной вам девушкой лучше перенести. Просто на всякий случай.

3. Кости не состоят из кальция

Ну то есть состоят, но далеко не полностью, а лишь на 22% — доля неорганических веществ (это как раз преимущественно соли кальция) в химическом составе костей примерно такова. И именно эти вещества обеспечивают их прочность.


Изображение: Nino Liverani / unsplash.com

Основую массу же составляет вода (около половины) и еще где-то 28% — органические вещества (жиры и белок). Последние придают костям упругость.

4. Гной — это наши лейкоциты

Лейкоциты отвечают за наш иммунитет. Они защищают организм от чужеродных клеток. Часть лейкоцитов для этого выделяет антитела, которые имеют антибактериальные и антитоксические свойства, а часть — захватывает и переваривает болезнетворные бактерии, погибая при этом.

Так вот гной — не что иное, как наши собственные лейкоциты, которые распались, и обезвреженные ими бактерии. Кажется, теперь прыщи будут выглядеть как поле боя.

Что делать, чтобы не было прыщей

5. Волосы женщин более «живучие»

Каждый отдельный волос у женщины растет и живет на протяжении целых десяти лет, а вот у мужчины — всего три года. Речь идет о волосяных луковицах на коже головы.

Кстати, вы же помните, что выпадение волос — это норма? Каждый день мы теряем около 100 штук — и переживать по этому поводу не стоит.

6. Тепловой и солнечный удары — разные вещи

Тепловой удар вы получите, если сильно перегреетесь: процессы образования тепла ускорятся, а теплоотдача замедлится. Обычно такой удар получают при длительном воздействии высоких (от +35 °С) температур, причем вероятность увеличивается при влажности воздуха выше 80% и если вы мало двигаетесь. То есть вполне реально получить тепловой удар в обычной бане.


Фото: pixabay.com

Солнечный удар, в свою очередь, является только разновидностью теплового. Его можно «заработать» именно из-за прямых солнечных лучей, а страдает в первую очередь нервная система: кровеносные сосуды, снабжающие мозг, расширятся и голова ощутит сильный приток крови. Оказание первой помощи при этом для обоих ударов происходит одинаково.

7. Пол ребенка «зависит» только от отца

Пол будущего ребенка зависит от хромосом, которые попадают в зиготу — клетку, возникающую при оплодотворении яйцеклетки сперматозоидом. Комбинация хромосом ХХ «дает» девочку, ХY — мальчика.

В яйцеклетках есть только Х-хромосома, поэтому в зависимости от того, какая половая хромосома отца окажется в зиготе, определяется пол ребенка. Правда, повлиять на это мужчины никак не могут: все равно лотерея!

8. Если мало спать, можно потолстеть

Организм с дефицитом сна производит меньше соматотропного гормона (СТГ). Он стимулирует расщепление жиров, поэтому, когда его становится недостаточно, мы начинаем набирать жировую ткань. Это уже закономерно повышает риск развития ожирения.

Впрочем, у Британской службы здравоохранения есть еще версии, почему недостаток сна ведет к приобретению лишнего веса.

Вы уже проходили наши тесты о гигиене? Проверьте себя:

 
 
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Оказывается, перечитать школьные учебники полезно - там много интересного.
 
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