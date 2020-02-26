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Ганцевчане примут участие в VIII Съезде Федерации профсоюзов Беларуси

26.02.2020 12:11 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Ганцевчане примут участие в VIII Съезде Федерации профсоюзов Беларуси

27–28 февраля в Минске пройдет  VIII Съезд Федерации профсоюзов Беларуси.

Это масштабное мероприятие будет главным событием пятилетки в профсоюзном движении, где будут подведены итоги деятельности ФПБ за пять лет и определены основные направления работы в будущем. Планируется, что в его работе примет участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Федерация профсоюзов Беларуси — это самая массовая организация в стране. Она насчитывает четыре миллиона белорусов.

Для участия в съезде избраны 508 делегатов со всей страны – представители от всех регионов и отраслей. В их числе и представители Ганцевичского района.

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Теги: Минск
 
 
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27–28 февраля в Минске пройдет  VIII Съезд Федерации профсоюзов Беларуси. Это масштабное мероприятие будет главным событием пятилетки в профсоюзном движении,
 
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