Ганцевчане примут участие в VIII Съезде Федерации профсоюзов Беларуси

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





27–28 февраля в Минске пройдет VIII Съезд Федерации профсоюзов Беларуси.

Это масштабное мероприятие будет главным событием пятилетки в профсоюзном движении, где будут подведены итоги деятельности ФПБ за пять лет и определены основные направления работы в будущем. Планируется, что в его работе примет участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Федерация профсоюзов Беларуси — это самая массовая организация в стране. Она насчитывает четыре миллиона белорусов.

Для участия в съезде избраны 508 делегатов со всей страны – представители от всех регионов и отраслей. В их числе и представители Ганцевичского района.

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