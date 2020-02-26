В Минском районе 40-летний рабочий погиб на стройке

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, трагедия произошла 24 февраля на территории строящегося жилого комплекса в Минском районе. При выполнении строительных работ с балкона пятого этажа упал 40-летний рабочий.

Минске В на стройке упала платформа: пострадали трое рабочих

Как отметила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна БЕЛОНОГ, в результате происшествия мужчина скончался на месте от полученных повреждений. По факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии. Допрашиваются работники, должностные и иные ответственные лица, изъята документация, назначен ряд экспертиз.