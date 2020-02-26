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В Минском районе 40-летний рабочий погиб на стройке

26.02.2020 13:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минском районе 40-летний рабочий погиб на стройке
Следственный комитет РБ

Как стало известно, трагедия произошла 24 февраля на территории строящегося жилого комплекса в Минском районе. При выполнении строительных работ с балкона пятого этажа упал 40-летний рабочий.

В Минском районе 40-летний рабочий погиб на стройке В Минске на стройке упала платформа: пострадали трое рабочих

Как отметила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна БЕЛОНОГ, в результате происшествия мужчина скончался на месте от полученных повреждений. По факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии. Допрашиваются работники, должностные и иные ответственные лица, изъята документация, назначен ряд экспертиз.

 
Теги: Минск
 
 
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В обстоятельствах гибели мужчины разбирается Следственный комитет.
 
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