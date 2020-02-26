«Неустановленное транспортное средство»: в ГИБДД рассказали, почему «Бэтмобиль» оказался на штрафстоянке

Источник материала: Tut.by

Супергеройский автомобиль из фильма «Бэтмен против Супермена» отправили на штрафстоянку из-за того, что транспортное средство изготовлено вне заводских условий, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве.



Фото: ГИБДД

— 22 февраля экипаж ДПС на Кутузовском проспекте в районе дома 5/3 остановил транспортное средство под управлением 32-летнего жителя столицы. Как выяснилось, автомобиль изготовлен вне заводских условий путем самодельной сборки в частной мастерской. Кроме того, он не зарегистрирован в государственных органах, не имеет сертификата одобрения типа транспортного средства и соответствующего допуска к участию в дорожном движении, — проинформировали в ведомстве.

Полицейские при помощи специальных технических средств измерения произвели замер габаритов «Бэтмобиля», который показал превышение допустимых норм.

В отношении водителя инспекторы составили административный протокол, а также вынесли два определения о возбуждении дела об административном правонарушении. «Неустановленное транспортное средство» поместили на специализированную стоянку.

Напомним, этот «Бэтмобиль» привезли из США летом 2018 года, а уже в России доработали, уделив особое внимание кузову и электронике. В авто сделали автоматические двери, поставили пневмосистему на все амортизаторы, заменили стекла на бронированные, установили быстросъемный руль. Сейчас это довольно точная копия авто из фильма «Бэтмен против Супермена».



Фото: auto.ru

Также «Бэтмобилю» добавили несколько супергеройских фишек: камеру ночного видения, тепловизор с 255-кратным зумом, лазерный прицел и копию пушки на переднем бампере, которая имитирует стрельбу.



Фото: auto.ru

В начале октября 2019 года этот автомобиль выставили на продажу за 845 тыс. долларов.