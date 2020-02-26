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«Неустановленное транспортное средство»: в ГИБДД рассказали, почему «Бэтмобиль» оказался на штрафстоянке
Источник материала: Tut.by
Супергеройский автомобиль из фильма «Бэтмен против Супермена»
— 22 февраля экипаж ДПС на Кутузовском проспекте в районе дома 5/3 остановил транспортное средство под управлением 32-летнего жителя столицы. Как выяснилось, автомобиль изготовлен вне заводских условий путем самодельной сборки в частной мастерской. Кроме того, он не зарегистрирован в государственных органах, не имеет сертификата одобрения типа транспортного средства и соответствующего допуска к участию в дорожном движении, — проинформировали в ведомстве.
Полицейские при помощи специальных технических средств измерения произвели замер габаритов «Бэтмобиля», который показал превышение допустимых норм.
В отношении водителя инспекторы составили административный протокол, а также вынесли два определения о возбуждении дела об административном правонарушении. «Неустановленное транспортное средство» поместили на специализированную стоянку.
Напомним, этот «Бэтмобиль» привезли из США летом 2018 года, а уже в России доработали, уделив особое внимание кузову и электронике. В авто сделали автоматические двери, поставили пневмосистему на все амортизаторы, заменили стекла на бронированные, установили быстросъемный руль. Сейчас это довольно точная копия авто из фильма «Бэтмен против Супермена».
Также «Бэтмобилю» добавили несколько супергеройских фишек: камеру ночного видения, тепловизор с 255-кратным зумом, лазерный прицел и копию пушки на переднем бампере, которая имитирует стрельбу.
В начале октября 2019 года этот автомобиль
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«Неустановленное транспортное средство»: в ГИБДД рассказали, почему «Бэтмобиль» оказался на штрафстоянке
В отношении водителя инспекторы составили административный протокол, а также вынесли два определения о возбуждении дела об административном правонарушении.
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