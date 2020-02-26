Таланты Кореличской детской школы искусств и театральной студии «Эксперимент» вновь радуют громкими победами

Источник материала: Полымя

Пожалуй, каждый кореличчанин, услышав о предстоящем детском конкурсе, знает, что в ленте новостей скоро обязательно появится информация о количестве наград, привезенных юными музыкантами и чтецами.

Чтобы сосчитать награды, привезенные только с последнего конкурса, не хватит пальцев руки – такой богатый урожай наград собрали маленькие таланты на II Международном творческом конкурсе «Паруса мечты», где выступали учащиеся Кореличской детской школы искусств и театральной студии «Эксперимент».





Дарья Мокат – лауреат I степени, София Карвига, – дипломант I степени, Арина Ханько – дипломат II степени, Маргарита Звонко – дипломант II степени, Маргарита Дубкова – дипломант II степени, дебютантка Екатерина Ханько – дипломант III степени.

– Перед занятиями в студии мы выполняем домашние задания – смотрим фильмы, которые помогают в какой-то степени пережить то, о чем говорится в произведении, – делится секретами воспитанница театральной студии Арина Ханько и признается: «Мне такие домашние задания очень нравятся: интересные и полезные».

Для Кореличской детской школы искусств конкурс длился два дня. Среди баянистов одним из лучших оказался Михаил Манкевич, а актерским мастерством жюри покорили Дарья Барабан и Милана Кудрицкая.

Дарья Барабан – лауреат I степени, Михаил Манкевич – лауреат II степени, Милана Кудрицкая – дипломант I степени.













– У нашего Михаила очень плодотворный и насыщенный год, – признается Снежанна Коледа, директор Кореличской детской школы искусств. – Он участвует везде, где только можно, и не возвращается с пустыми руками. На конкурсе «Паруса мечты» Миша стал лауреатом II степени. Совсем скоро он отправится на международный многожанровый конкурс искусств «Зимняя волна». В общем, и юный музыкант, и мы делаем все, чтобы добиться поощрения специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.

А еще нельзя не сказать, что талантливым детям есть с кого брать пример. Это их учителя. Не менее достойно представила наш район и «народная» вокальная группа «Вилланелла». Еще в ноябре минувшего года группа отправилась в областной центр на фестиваль-конкурс «Diamonds», где поразила всех своим мастерством, стала лауреатом I степени в номинации «ретро-песня» и получила сертификат на гала-концерт Международного фестиваля-конкурса «Diamonds» в Минске.





– В столице наша «Вилланелла» выступила также достойно, – рассказывает Снежанна Коледа. – В официальной группе фестиваля организаторы разместили отдельный пост, где дали высокую оценку конкурсному выступлению коллектива. Кроме того, «Вилланелла» получила шикарный подарок на 25-летие группы – их пригласили на концерт в Италию в июне.

Елизавета АЙКЯН